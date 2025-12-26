Юридическая фирма направила в ФАС жалобу по алкогольному рынку Татарстана

Суть претензии — в существенном разрыве наценок на алкогольную продукцию одного ценового сегмента

Юридическая фирма Scriptolex обратилась в ФАС с жалобой на возможные нарушения антимонопольного законодательства при розничной продаже алкоголя в Татарстане. Документ, оказавшийся в распоряжении «Коммерсанта», датирован 11 декабря и подан в интересах неуказанного физического лица.

Суть претензии — в существенном разрыве наценок на алкогольную продукцию одного ценового сегмента. По данным Scriptolex, за последний год заметно выросли наценки на популярные российские бренды виски, поставляемые из других регионов, тогда как на местную продукцию и импортные марки они остались значительно ниже или даже снизились.

Так, в августе 2025 года средняя наценка на Steersman достигла 60,88% (год назад — около 30%), а на Steersman Apple — 84,23% (против тех же 30% в августе 2024 года). Аналогичная динамика зафиксирована и по другим позициям:

William Lawson’s: с 6,69 до 20,8%;

Nucky Thompson (выдержка 3 года): с 28,5 до 41,82%;

William Lawson’s Super Spiced: с 4 до 17,95%.

При этом на локальный виски Your Choice 3 и Your Choice 5 наценка составила 34,79 и 31,95% соответственно. Импортные бренды показали иную картину:

Johnnie Walker Red Label: рост с 28,03 до 31,41%;

Dewars White Label: с 12,45 до 15,57%;

Jack Daniel’s: снижение с 30,6 до 18,98%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



В Scriptolex считают, что такие различия в ценообразовании могут ограничивать доступ на рынок производителей из других регионов и формировать доминирующее положение отдельных брендов, в результате чего потребители сталкиваются с ограниченным выбором и завышенными ценами.

Ситуацию прокомментировали эксперты. Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отметил, что ФАС традиционно следит за монопольно высокими ценами и параллельным импортом в алкогольном сегменте, но не всегда фокусируется на региональных различиях в наценках.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский добавил, что выход на рынок Татарстана для производителей из других регионов осложнен: сертификация требует дополнительных условий, а местные регуляторы придерживаются строгих правил. Причина, по его словам, кроется в наличии в республике полного цикла производства алкоголя.

Собеседник «Ъ» среди крупных ретейлеров подтвердил, что в Татарстане действует система двойной сертификации и жесткие требования к стоимости и доле местного алкоголя: локальный продукт должен быть дешевле привозного, и это строго контролируется.

Примечательно, что низкая наценка на импортный алкоголь — не исключительно татарстанский феномен. По словам Московского, федеральные торговые сети по всей России нередко снижают цены на популярные импортные бренды, используя их как «якорь» для привлечения покупателей к другим товарам.

На момент публикации Госалкогольинспекция Татарстана от комментариев отказалась.

Напомним, 9 декабря Минзем Татарстана подтвердил «Интерфаксу» слияние «Татспиртпрома» и «Росспиртпрома». Сделка позволит сохранить обе юридические структуры, каждая из которых сохранит свою специализацию. АО «Татспиртпром» включает в себя четыре предприятия: два спиртовых и два ликеро-водочных завода, а также завод вин Vigrosso. Контроль над предприятием осуществляет Республика Татарстан через компанию «Связьинвестнефтехим».

Рената Валеева