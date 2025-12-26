Банк России анонсировал объемы валютных операций с ФНБ на первое полугодие 2026 года

С 12 по 15 января Банк России будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день

Фото: Дарья Пинегина

Банк России обнародовал параметры операций на внутреннем валютном рынке на первое полугодие 2026 года, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Информация охватывает период с 12 января по 30 июня 2026 года и учитывает все операции со средствами фонда, проведенные во втором полугодии 2025 года.

Ключевой параметр — ежедневный объем операций — будет формироваться на основе данных, которые Минфин России анонсирует на третий рабочий день каждого месяца. Речь идет об объемах покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу. При этом учитывается корректировка на величину продаж валюты, соответствующую объему чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года. Этот объем составил 540,8 млрд рублей, при равномерном распределении на первое полугодие 2026 года он эквивалентен 4,62 млрд рублей в день.

Особого внимания заслуживают операции в начале 2026 года. С 12 по 15 января Банк России будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день. Такой показатель сформирован с учетом анонсированного Минфином России объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд рублей в день).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что в 2025 году операций по использованию средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета вне рамок бюджетного правила не проводилось.

В конце июня 2026 года Банк России планирует опубликовать данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2026 года. В основу информации лягут сведения Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2026 года.

Рената Валеева