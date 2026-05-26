«В теории можно снизить ставку по кредитам»: в Татарстане объем автокредитов вырос на 58% за год

Республика попала в топ регионов по популярности займа на покупку машины, но крупные суммы выдавали жителям Магаданской области, Чукотки и Москвы

В Татарстане спрос на автокредиты с начала года вырос на 58%, а в России — на 13%. В среднем татарстанцы брали заем в размере 1,4 млн рублей сроком на шесть лет. Аналогичные показатели и в среднем по стране. В свою очередь, ставки в банках по кредитам на покупку машины варьируются от 16% до 26% годовых, а стоимость транспортных средств «вздута», считают эксперты. Подробнее о том, почему кредитные организации не снижают ставки сильнее, какие легковушки чаще берут на кредитные деньги и какой фактор для кредиторов является главным при определении процентной ставки, — в материале «Реального времени».

Татарстанцы за четыре месяца текущего года оформили 18,3 тыс. автокредитов

Объем выданных автокредитов в Татарстане по итогам января — апреля 2026 года составил 26,1 млрд рублей, согласно статистике Объединенного кредитного бюро. Это на 58,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го (16,5 млрд).

Причем на эту сумму татарстанцы за четыре месяца текущего года оформили 18,3 тыс. автокредитов, а на 1 тыс. жителей республики пришлось около 4,6 нового займа на покупку машины. Средний чек автокредита среди жителей Татарстана составил 1,4 млн рублей по итогам апреля 2026 года, а средний срок — 5 лет 11 месяцев.

Если рассматривать ситуацию в целом по России, то жители страны с начала 2026-го оформили 357,22 тыс. автокредитов на общую сумму 547,85 млрд рублей (в среднем по 136,9 млрд на займы в месяц). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 13%, объем — на 39%. Средний срок автокредита увеличился за год на 7 месяцев, достигнув 5 лет 11 месяцев по итогам апреля.

— Рынок автокредитов, напрямую связанный с рынком продаж автомобилей, повторяет его тенденцию к росту в годовом выражении. При этом из-за роста цен на автомобили все больше покупателей вынуждены прибегать к заемным средствам, тем более что дистрибьюторы активно субсидируют ставки по кредитам на новые машины, позволяя сформировать приемлемый размер ежемесячного платежа, — отметил директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов.

Самые крупные автокредиты в апреле выдавали жителям Магаданской области

Что касается обстановки в отдельных регионах или субъектах России, то самые крупные автокредиты в апреле выдавали жителям Магаданской области (2,61 млн), Чукотки (2,25 млн) и Москвы (2,06 млн). К слову, Татарстан по этому показателю занял лишь 24-е место.

Самый длительный срок автокредита зафиксирован в Тыве (7 лет 4 месяца), а самые короткие — в Магаданской области (5 лет 2 месяца) и Москве (5 лет 3 месяца). Для справки: Татарстан по сроку займа на покупку машины — на 21-м месте рейтинга.

В свою очередь, в Удмуртии и Татарстане в первые 4 месяца 2026 года автокредиты пользовались наибольшей популярностью. Как и в 116-м регионе, на каждую тысячу удмуртов пришлось почти по пять новых автокредитов.

Наименьший интерес к автокредитам проявили жители Якутии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Чукотки, Еврейской АО, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, а также Магаданской, Сахалинской и Амурской областей (менее одного нового автокредита на тысячу жителей).

«Есть такое понятие, как норма прибыли»

На сегодняшний день ставки по автокредитам варьируются от 16% до 26% годовых, следует из предложений, опубликованных российскими банками. Точный размер процента зависит от наличия первоначального взноса и его величины, вида транспорта (новый или с пробегом), условий выдачи (например, под рефинансирование) и других параметров.

При определении размера ставок по кредитам, в том числе выдаваемых на покупку автомобиля, банки учитывают множество факторов, но главный из них — это максимизация прибыли здесь и сейчас. Именно поэтому кредиторы в ближайшее время не будут снижать процентные ставки, сообщил «Реальному времени» финансовый аналитик Михаил Беляев.



— В теории можно, конечно, снизить ставку по кредитам, и тогда спрос на займы возрастет, а банки, как следствие, выдадут больше кредитов по пониженным ставкам, чем по повышенным, получив тем самым больше прибыли. Однако есть еще такое понятие, как норма прибыли: когда вы получаете прибыль при наименьшем количестве затраченных ресурсов. Именно поэтому предпринимателям важен не просто объем прибыли как таковой, а еще и ее норма, — объяснил экономист.

Кроме того, автокредит, по его словам, является достаточно востребованным банковским продуктом, так как машина у населения ассоциируется не только с комфортным передвижением, но и является неким объектом престижа и статуса. В связи с этой особенностью, считает аналитик, в России не очень хорошо развивается история с использованием каршеринга.

— К слову, по той же причине (восприятие автомобиля как объекта, подчеркивающего статус, — прим. ред.) у нас и цены на машины «вздуты». Причем, поскольку при текущих расценках купить автомобиль за наличные средства не у всех получается, автокредит останется востребованным, — добавил Беляев, подчеркнув, что кредиторы снизят ставки только тогда, когда при текущих процентах займы вообще перестанут брать.

«Банк, выдавая кредит на бывший в употреблении транспорт, рискует больше»

В большинстве случаев люди, располагая суммой 1,4—1,5 млн рублей, покупают новые автомобили. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт — член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.



— Кредитов на покупку нового автомобиля берут больше, потому что там ставка ниже. Процент снижается за счет того, что ее компенсируют многие автопроизводители, — объяснил Моржаретто.

Еще одна причина в пользу кредита на новые машины — лояльность банков.

— На подержанную машину кредит дают менее охотно, потому что речь идет о старом автомобиле со всеми вытекающими. В данном случае банк, выдавая кредит на бывший в употреблении транспорт, рискует больше, поэтому автокредиты на подержанные легковушки люди получают под больший процент, чем на новые, — добавил собеседник издания.