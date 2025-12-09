Более 700 российских госслужащих были уволены в этом году по утрате доверия

Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан

В текущем году по инициативе прокуроров было уволено свыше 700 госслужащих в связи с утратой доверия. Об этом в своем первом интервью сообщил генпрокурор России Александр Гуцан для ТАСС.

Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что прокуроры ищут серьезные нарушения антикоррупционных правил. Мелкие ошибки, например опечатки в справках о доходах, должны разбирать кадровики, а не прокуроры. Он также сообщил, что сейчас готовят законы, которые усложнят жизнь тем, кого уволили из‑за потери доверия. Возможно, таким людям запретят какое‑то время работать на определенных должностях. По словам генпрокурора, таких увольнений становится все больше с каждым годом.

Как сообщает Следком России, с начала года следователи привлекли к ответственности ряд должностных лиц, чьи противоправные действия нанесли ущерб ключевым отраслям экономики России: строительство, ЖКХ и оборонно‑промышленный комплекс. Следствие подсчитало, что ущерб от их коррупции составил 18,5 млрд рублей. В этом году всего удалось заблокировать активов на сумму около 24,5 млрд рублей — это даже больше, чем нанесенный ущерб.

Напомним, что средняя сумма взяток в Татарстане выросла до 702 тысяч рублей.

Наталья Жирнова