В Зеленодольском районе опровергли слухи о закрытии приюта «Кот и пес»

Приют продолжает функционировать в штатном режиме

Фото: Реальное время

В Зеленодольском районе прокомментировали распространившиеся в публичном пространстве сведения о планируемой трансформации приюта для животных «Кот и пес». Согласно появившимся сообщениям, часть собак якобы могли перевести в другие приюты, а некоторых — подвергнуть эвтаназии.

Пресс‑секретарь главы Зеленодольского района Регина Чибрикова официально заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, приют продолжает функционировать в штатном режиме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На текущий момент в приюте «Кот и пес» содержатся около 600 собак и порядка сотни кошек.

Рената Валеева