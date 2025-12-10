В Зеленодольском районе опровергли слухи о закрытии приюта «Кот и пес»
Приют продолжает функционировать в штатном режиме
В Зеленодольском районе прокомментировали распространившиеся в публичном пространстве сведения о планируемой трансформации приюта для животных «Кот и пес». Согласно появившимся сообщениям, часть собак якобы могли перевести в другие приюты, а некоторых — подвергнуть эвтаназии.
Пресс‑секретарь главы Зеленодольского района Регина Чибрикова официально заявила, что эта информация не соответствует действительности. По ее словам, приют продолжает функционировать в штатном режиме.
На текущий момент в приюте «Кот и пес» содержатся около 600 собак и порядка сотни кошек.
