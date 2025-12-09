В Татарстане за год выявили 1 200 коррупционных преступлений — рост на 23%

Общая сумма исковых требований к госслужащим в этом году достигла 800 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане с начала 2025 года выявили 1,2 тыс. коррупционных преступлений — это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные прозвучали на республиканском форуме «Алма-Бирмэ», приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Общая сумма исковых требований к госслужащим в этом году достигла 800 млн рублей. Под следствие попали фигуранты разного уровня: от старшего инженера особой экономической зоны «Алабуга», получившего 2,5 млн рублей за покровительство подрядчику, до экс‑главы Актанышского района Энгеля Фаттахова, которому вменяют четыре эпизода получения взятки.

Так, по представлению прокуроров 20 лиц уволены в связи с утратой доверия. В семи случаях, когда работодатели применяли более мягкие меры взыскания или позволяли сотрудникам уволиться по собственному желанию, прокуратура через суд добилась изменения формулировки увольнения на «утрату доверия».

Напомним, в текущем году по инициативе прокуроров было уволено свыше 700 госслужащих в связи с утратой доверия. Генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что сейчас готовят законы, которые усложнят жизнь тем, кого уволили из‑за потери доверия. Возможно, таким людям запретят какое‑то время работать на определенных должностях.

Рената Валеева