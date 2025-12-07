Новогоднее оформление жилья в Казани обойдется жителям в 4 500 рублей

Большинство граждан приобретают украшения ежегодно, предпочитая покупать в магазинах и онлайн

По данным опроса, проведенного сервисом «Авито», практически каждый житель Казани (90%) намерен подготовить свое жилище к празднику. Основные элементы оформления — искусственная елка и светящиеся гирлянды. Только 19% горожан хотят приобрести натуральную елку, причем чаще всего это молодые люди в возрасте до 24 лет.

Выбор украшений варьируется в зависимости от возраста. Молодежь предпочитает инновационные решения вроде умных гирлянд и ручного творчества, тогда как представители старшего поколения любят традиционные символы Нового года, включая образы Деда Мороза и Снегурочки, а также игрушки времен Советского Союза.

Средняя сумма расходов на праздничный декор составляет 4 500 рублей. Интересно отметить, что представители молодого поколения выделяют на покупки чуть больше денег — около 5 600 рублей. Покупать украшения преимущественно предпочитают в крупных торговых центрах и интернет-магазинах, хотя многие обращают внимание и на вторичный рынок, площадки типа «Авито».

Подавляющее большинство казанцев (около 90%) бережно сохраняют праздничные украшения до следующей зимы, лишь небольшая доля готова расстаться с частью декора путем продажи или дарения родным и близким.

