Жители Казани потратят около 14 000 рублей на празднование Нового года

Большинство планирует отмечать праздник дома, обновляя праздничный декор и готовя традиционные блюда

Фото: Михаил Захаров

Специалисты «Авито» провели опрос среди жителей Казани, чтобы выяснить, как они собираются встречать новогоднюю ночь, что планируют купить к празднику и что для них самое главное в его атмосфере. Новый год остается главным семейным праздником: большинство собирается отмечать его дома. Также больше половины опрошенных будут готовиться к празднованию, украшать дом и готовить традиционные новогодние блюда.

Отмечать наступающий 2026 год собираются 92% опрошенных. Реже всего от празднования отказываются молодые люди 18—24 лет. Для большинства жителей Казани Новый год — семейный праздник, поэтому и встречать его будут в основном дома, в кругу семьи и друзей (79%). Еще 8% собираются провести праздничную ночь в гостях у близких. Оставшиеся 13% выбирают нестандартные варианты — так, 6% отправятся в путешествие, 3% — в ресторан или кафе. Еще 2% будут отмечать Новый год за городом. Необычные локации в основном выбирает молодежь 18—24 лет.

Новый год для многих — важный праздник, поэтому большинство (88%) планирует основательно к нему готовиться. Из них 26% признаются, что собираются делать это более тщательно и раньше, чем в прошлом году. Не повторять своих ошибок в основном собираются зумеры (41%).

К Новому году жители Казани в основном планируют обновить праздничный декор. Так, 55% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 42% — елочные игрушки, 29% — праздничный текстиль, а 22% — праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также 41% планируют купить в этом году елку — живую или новую искусственную. Еще 39% планируют добавить праздничной атмосферы с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 14% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере. Продумывает праздничный дресс-код в основном молодежь 18—24 лет.

В среднем респонденты закладывают на празднование 14 000 рублей. Однако большинство стремится уложиться в 10 000 рублей (48%), из них 21% — и вовсе в 5 000 рублей. 19% готовы потратить от 10 000 до 15 000, 22% — до 30 000. Больше этих сумм закладывают 11% опрошенных.

Для большинства Новый год — это прежде всего атмосфера. 65% признаются: без елки и праздничных украшений дома ощущение настоящего праздника бы пропало. Также больше половины опрошенных считают обязательным символом праздника мандарины (62%) и традиционные блюда вроде оливье или бутербродов с красной икрой (56%). 52% не могут представить Новый год без новогодних фильмов, 51% — без близких и 43% без загадывания желания под бой курантов.

Эти предпочтения отражаются и на праздничном меню: так, 86% обязательно поставят на стол мандарины, 73% — оливье, 69% — селедку под шубой. Также у многих будут запеченная птица (56%), бутерброды с красной икрой (53%) и крабовый салат (29%).

Дмитрий Зайцев