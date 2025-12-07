Казанцы назвали самые желанные подарки на Новый год

Опрос показал разницу ожиданий мужчин и женщин

Фото: Динар Фатыхов

Исследование дейтинг-сервиса Mamba совместно с российским брендом украшений Sokolov показывает: новогодние пожелания татарстанцев отличаются коренным образом, особенно между мужчинами и женщинами.

Данные получены путем опроса среди пользователей сервиса в возрасте от 18 до 55 лет. Желанные подарки: женщины мечтают о путешествиях (57%), украшениях (43%) и современной технике (30%); мужчины предпочли бы романтический ужин и близость (59%), стильные аксессуары (25%) и вещи для хобби (24%).

Женщинам хочется романтики и роскоши, мужчинам же важнее внимание и комфортный досуг с любимой.

Почему многим дарителям сложно угодить своим партнерам? По результатам опроса, оба пола испытывают трудности с выбором подарка: треть опрошенных мужчин уверяют, что подбор презента доставляет удовольствие и легкость (38%); лишь четверть женщин считают, что мужчина сможет выбрать достойный подарок (23%). Таким образом, в большей степени новоявленные влюбленные полагаются на удачу, нежели на знания предпочтений своего избранника.

Ариана Ранцева