За пьяный таран не ответит: как Минздрав РФ «амнистировал» бывшего судью из Казани
Следком прекратил преследование отставника Фемиды Айдара Хуснутдинова по делу, которое возбуждал Александр Бастрыкин
Как стало известно «Реальному времени», уголовное дело против бывшего судьи Приволжского суда Казани Айдара Хуснутдинова не дойдет до суда. Его обвиняли в нетрезвом вождении моторной лодки, которая 13 сентября 2024 года врезалась в причал близ Борового Матюшино, причем пассажир лодки получил закрытые переломы ног. На момент ЧП указанные травмы оценивались в качестве тяжкого вреда здоровью, однако новый приказ Минздрава РФ перевел их в категории средней тяжести, и действия пьяного судоводителя с учетом последствий тут же перестали быть преступлением.
Рыбалка с соседом закончилась в больнице
Эта история началась в пятницу 13-го. В тот день федеральный судья в отставке Айдар Хуснутдинов вместе с соседом по даче Иваном рыбачил на Волге. К ужину вернулись домой, а в районе девяти вечера отправились на ночную рыбалку на лодке. Причем по предложению выпившего водки соседа за руль «Казанки» сел Хуснутдинов. Позже, как отмечают источники «Реального времени», судья признавал — в тот вечер тоже был нетрезв, позволил себе литр пива. Но настаивал — в отличие от соседа, на борту алкоголь не употреблял и к найденным там бутылкам отношения не имеет.
Рыбачили в акватории Волги в районе Борового Матюшино (Лаишевский район Татарстана) около двух часов, после чего направились в сторону дома. Однако не доехали — лодка врезалась в причал. Сосед после удара улетел за борт, но сознания не потерял и смог выплыть. Помощь через службу 112 горе-рыбаки вызвали сами.
Спасателям пришлось вытаскивать их из лодки — оба не могли идти и тряслись от холода. На скорой отправили пострадавших в больницу — у пассажира оказались переломаны в нескольких местах ноги, на лице — ушибы и ссадины, у водителя лодки — обнаружили вывих тазобедренного сустава и перелом бедра. А еще медики зафиксировали — обоих привезли пьяными.
Как позже утверждал бывший служитель Фемиды, лодка двигалась со скоростью 30 км/час, и никакого препятствия на воде он не видел — причальные огни не горели. Когда услышал крик Ивана, свернуть уже не успевал. Сам же Иван, по данным источников «Реального времени», также заявлял — сигнальных огней не было, но при этом уверял — в момент столкновения смотрел не по сторонам, а на экран телефона.
Работники организации, которой принадлежит тот самый причал, утверждали — огни тут горят круглосуточно, и грешили на то, что пьяные рыбаки их просто не заметили. В результате причал получил повреждения, а лодка пришла в негодность. Правда, ее хозяин — отец Ивана, претензии Хуснутдинову предъявлять не стал — тот возместил ущерб в 170 тысяч рублей с лишним в полном объеме. Хозяин также подтверждал — сосед управлял этой лодкой не в первый раз, он лично оформлял на него доверенность.
К слову, на пострадавшей «Казанке» также имелись прожектора, однако, по словам рыбаков, они установлены лишь для обозначения судна на воде и ни один из них не был направлен вдаль.
Выезжавшие на место сотрудники МЧС подтверждали слова охраны товарищества собственников недвижимости «Приволжское» об освещенности причала в ночное время. Вот только записи с камер наблюдений в товариществе к моменту возбуждения дела уже были стерты.
Для возбуждения дела понадобилось 11 месяцев
Дело о ЧП на Волге с участием бывшего судьи стало уголовным почти через год — в августе 2025-го. Постановление о возбуждении подписывал глава СКР Александр Бастрыкин.
Если бы на месте Айдара Хуснутдинова был рядовой гражданин, чиновник либо сотрудник силового блока — этого времени хватило бы, чтобы дело дошло до приговора. Но в случае с судьей, даже отставным, привлечение к уголовной ответственности требует соблюдения процедуры с дачей согласия Высшей квалификационной коллегии судей страны. Причем обращаться туда должен глава Следственного комитета страны.
Пьяный таран пришелся на период, когда будущий фигурант судебные дела уже не рассматривал. В отставку он ушел по собственному желанию еще в октябре 2022-го, после трех лет работы федеральным судьей в Чистополе и еще 10 лет в Приволжском суде Казани. С заявлением о прекращении этой отставки Хуснутдинов обратился в Квалифколлегию судей Татарстана в ноябре 2024-го, и его полномочия прекратили со ссылкой на федеральный закон «О статусе судей» конкретно на основании для прекращения отставки, то бишь лишение статуса судьи, а с ним и пенсии отставника Фемиды — «в связи с занятием деятельностью, несовместимой со статусом судьи».
Согласие ВККС РФ на преследование казанца Хуснутдинова глава СК Быстрыкин получил в мае текущего года. Но возбудить дело смог лишь после вступления решения ВККС в силу. На то заседание бывший судья не ездил, а в письменных возражениях указывал, что пострадавший его не винит, а им добровольно возмещены расходы на лечение и моральный вред.
В сентябре Следком сообщал: казанскому экс-служителю Фемиды предъявлено обвинение по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ — в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом в состоянии опьянения, управляющим маломерным судном, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. При этом пресс-служба СКР распространила видео, на котором бывший судья признает вину в преступлении.
Указанная квалификация грозила Хуснутдинову наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.
На свободе с нечистой совестью и без штрафа
Официальных сообщений, что пьяный судоводитель с некогда высоким статусом освобожден от уголовной ответственности, не было. Тем не менее информацию подтверждают источники нашего издания в судейском сообществе и правоохранительных органах.
По данным «Реального времени», в октябре силовики планировали направить уголовное дело бывшего судьи Айдара Хуснутдинова в суд, но вместо этого были вынуждены прекратить его преследование. Защита заявила такое ходатайство со ссылкой на изменения в законодательстве, которые существенно изменили подход к получению телесных повреждений при умышленных и неумышленных преступлениях, а применительно к ряду преступлений в сфере эксплуатации воздушного, водного и иного транспорта фактически привели к декриминализации.
Речь идет о новом Порядке определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года по приказу Минздрава РФ, принятому еще в апреле этого года. Этот документ признал утратившим силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008, на основании которых 17 лет судмедэксперты и силовики делили выживших на три категории по степени вреда их здоровью. От этой степени зависит квалификация тяжести преступления, итоговое наказание и размер компенсации потерпевшим.
Для справки: новый Порядок определения категорий предлагает процентную шкалу стойкой утраты трудоспособности и четко регламентирует, что тяжкий вред предполагает наличие хотя бы одного из следующих признаков: опасность для жизни, потеря слуха/зрения/органа, стойкая утрата трудоспособности более 30%, психическое расстройство, прерывание беременности. При этом в документе приводится солидный перечень точных диагнозов, подпадающих под эту категорию. Длительное расстройство здоровья более 21 дня, стойкую утрату трудоспособности от 10 до 30% теперь квалифицируют как вред здоровью потерпевшего средней тяжести. Легкий — расстройство здоровья до 21 дня, утрата трудоспособности менее 10%.
Преступление, в котором обвиняли Хуснутдинова, предусматривает ответственность лишь за причинение тяжкого вреда здоровью. И до 1 сентября полученные переломы ног соседа-пассажира относились именно к этой категории. А теперь не относятся. На что и указала защита обвиняемого. Поскольку новая норма не ухудшает, а улучшает положение фигуранта следователям пришлось применить именно ее.
В итоге уголовное дело в отношении Айдара Хуснутдинова прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ. Оспаривать это постановление никто не стал.
Теперь тот пьяный прокат с тараном причала тянет лишь на административное правонарушение, однако бывшего судью за него не наказали — ни штрафом, ни лишением прав на управление маломерными судами. И уже не накажут — истек срок привлечения к административной ответственности, уточняет один из источников «Реального времени».
Напомним, 21 сентября 2024-го — через неделю после происшествия с бывшим судьей — сын бывшего главы «Татфлота» Ленар Мухутдинов на катере кабинного типа врезался на Волге в другой причал, водитель и трое пассажиров выплыли, а управделами Минземимущества РТ Ильназ Валеев утонул. Мухутдинов с места ЧП скрылся и улетел за границу, а вернувшись, получил статус в уголовном деле. Его обвиняли в пьяном судовождении с гибелью человека и просили наказать пятью годами колонии, суд счел пьянство «капитана» недоказанным (медосвидетельствование сбежавшего не проводилось) и ограничился условным сроком в 2 года и 9 месяцев.
Татарская транспортная прокуратура с таким результатом не согласилась и на днях обжаловала приговор.
