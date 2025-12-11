За пьяный таран не ответит: как Минздрав РФ «амнистировал» бывшего судью из Казани

Следком прекратил преследование отставника Фемиды Айдара Хуснутдинова по делу, которое возбуждал Александр Бастрыкин

Фото: Реальное время

Как стало известно «Реальному времени», уголовное дело против бывшего судьи Приволжского суда Казани Айдара Хуснутдинова не дойдет до суда. Его обвиняли в нетрезвом вождении моторной лодки, которая 13 сентября 2024 года врезалась в причал близ Борового Матюшино, причем пассажир лодки получил закрытые переломы ног. На момент ЧП указанные травмы оценивались в качестве тяжкого вреда здоровью, однако новый приказ Минздрава РФ перевел их в категории средней тяжести, и действия пьяного судоводителя с учетом последствий тут же перестали быть преступлением.

Рыбалка с соседом закончилась в больнице

Эта история началась в пятницу 13-го. В тот день федеральный судья в отставке Айдар Хуснутдинов вместе с соседом по даче Иваном рыбачил на Волге. К ужину вернулись домой, а в районе девяти вечера отправились на ночную рыбалку на лодке. Причем по предложению выпившего водки соседа за руль «Казанки» сел Хуснутдинов. Позже, как отмечают источники «Реального времени», судья признавал — в тот вечер тоже был нетрезв, позволил себе литр пива. Но настаивал — в отличие от соседа, на борту алкоголь не употреблял и к найденным там бутылкам отношения не имеет.

Рыбачили в акватории Волги в районе Борового Матюшино (Лаишевский район Татарстана) около двух часов, после чего направились в сторону дома. Однако не доехали — лодка врезалась в причал. Сосед после удара улетел за борт, но сознания не потерял и смог выплыть. Помощь через службу 112 горе-рыбаки вызвали сами.

По версии отставного судьи, лодка двигалась со скоростью 30 км/час, и никакого препятствия на воде он не видел. скриншот из видео «Казанка 5М2» с канала «Братья в лодке»

Спасателям пришлось вытаскивать их из лодки — оба не могли идти и тряслись от холода. На скорой отправили пострадавших в больницу — у пассажира оказались переломаны в нескольких местах ноги, на лице — ушибы и ссадины, у водителя лодки — обнаружили вывих тазобедренного сустава и перелом бедра. А еще медики зафиксировали — обоих привезли пьяными.

Как позже утверждал бывший служитель Фемиды, лодка двигалась со скоростью 30 км/час, и никакого препятствия на воде он не видел — причальные огни не горели. Когда услышал крик Ивана, свернуть уже не успевал. Сам же Иван, по данным источников «Реального времени», также заявлял — сигнальных огней не было, но при этом уверял — в момент столкновения смотрел не по сторонам, а на экран телефона.

Работники организации, которой принадлежит тот самый причал, утверждали — огни тут горят круглосуточно, и грешили на то, что пьяные рыбаки их просто не заметили. В результате причал получил повреждения, а лодка пришла в негодность. Правда, ее хозяин — отец Ивана, претензии Хуснутдинову предъявлять не стал — тот возместил ущерб в 170 тысяч рублей с лишним в полном объеме. Хозяин также подтверждал — сосед управлял этой лодкой не в первый раз, он лично оформлял на него доверенность.

Согласие ВККС РФ на возбуждение этого дела Александр Бастрыкин получил в мае 2025 года. взято с сайта kremlin.ru

К слову, на пострадавшей «Казанке» также имелись прожектора, однако, по словам рыбаков, они установлены лишь для обозначения судна на воде и ни один из них не был направлен вдаль.

Выезжавшие на место сотрудники МЧС подтверждали слова охраны товарищества собственников недвижимости «Приволжское» об освещенности причала в ночное время. Вот только записи с камер наблюдений в товариществе к моменту возбуждения дела уже были стерты.

Для возбуждения дела понадобилось 11 месяцев

Дело о ЧП на Волге с участием бывшего судьи стало уголовным почти через год — в августе 2025-го. Постановление о возбуждении подписывал глава СКР Александр Бастрыкин.

Если бы на месте Айдара Хуснутдинова был рядовой гражданин, чиновник либо сотрудник силового блока — этого времени хватило бы, чтобы дело дошло до приговора. Но в случае с судьей, даже отставным, привлечение к уголовной ответственности требует соблюдения процедуры с дачей согласия Высшей квалификационной коллегии судей страны. Причем обращаться туда должен глава Следственного комитета страны.

ККС Татарстана прекратила отставку Айдара Хуснутдинова «в связи с занятием деятельностью, несовместимой со статусом судьи». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Пьяный таран пришелся на период, когда будущий фигурант судебные дела уже не рассматривал. В отставку он ушел по собственному желанию еще в октябре 2022-го, после трех лет работы федеральным судьей в Чистополе и еще 10 лет в Приволжском суде Казани. С заявлением о прекращении этой отставки Хуснутдинов обратился в Квалифколлегию судей Татарстана в ноябре 2024-го, и его полномочия прекратили со ссылкой на федеральный закон «О статусе судей» конкретно на основании для прекращения отставки, то бишь лишение статуса судьи, а с ним и пенсии отставника Фемиды — «в связи с занятием деятельностью, несовместимой со статусом судьи».

Согласие ВККС РФ на преследование казанца Хуснутдинова глава СК Быстрыкин получил в мае текущего года. Но возбудить дело смог лишь после вступления решения ВККС в силу. На то заседание бывший судья не ездил, а в письменных возражениях указывал, что пострадавший его не винит, а им добровольно возмещены расходы на лечение и моральный вред.

В сентябре Следком сообщал: казанскому экс-служителю Фемиды предъявлено обвинение по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ — в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом в состоянии опьянения, управляющим маломерным судном, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. При этом пресс-служба СКР распространила видео, на котором бывший судья признает вину в преступлении.

Указанная квалификация грозила Хуснутдинову наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.

На свободе с нечистой совестью и без штрафа

Официальных сообщений, что пьяный судоводитель с некогда высоким статусом освобожден от уголовной ответственности, не было. Тем не менее информацию подтверждают источники нашего издания в судейском сообществе и правоохранительных органах.

По данным «Реального времени», в октябре силовики планировали направить уголовное дело бывшего судьи Айдара Хуснутдинова в суд, но вместо этого были вынуждены прекратить его преследование. Защита заявила такое ходатайство со ссылкой на изменения в законодательстве, которые существенно изменили подход к получению телесных повреждений при умышленных и неумышленных преступлениях, а применительно к ряду преступлений в сфере эксплуатации воздушного, водного и иного транспорта фактически привели к декриминализации.

С учетом нового Порядка определения тяжести вреда здоровью ряд обвиняемых в преступлениях перешли в категорию правонарушителей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Речь идет о новом Порядке определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года по приказу Минздрава РФ, принятому еще в апреле этого года. Этот документ признал утратившим силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008, на основании которых 17 лет судмедэксперты и силовики делили выживших на три категории по степени вреда их здоровью. От этой степени зависит квалификация тяжести преступления, итоговое наказание и размер компенсации потерпевшим.

Для справки: новый Порядок определения категорий предлагает процентную шкалу стойкой утраты трудоспособности и четко регламентирует, что тяжкий вред предполагает наличие хотя бы одного из следующих признаков: опасность для жизни, потеря слуха/зрения/органа, стойкая утрата трудоспособности более 30%, психическое расстройство, прерывание беременности. При этом в документе приводится солидный перечень точных диагнозов, подпадающих под эту категорию. Длительное расстройство здоровья более 21 дня, стойкую утрату трудоспособности от 10 до 30% теперь квалифицируют как вред здоровью потерпевшего средней тяжести. Легкий — расстройство здоровья до 21 дня, утрата трудоспособности менее 10%.

За пьяный прокат с пострадавшим бывшего судью не наказали даже штрафом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Преступление, в котором обвиняли Хуснутдинова, предусматривает ответственность лишь за причинение тяжкого вреда здоровью. И до 1 сентября полученные переломы ног соседа-пассажира относились именно к этой категории. А теперь не относятся. На что и указала защита обвиняемого. Поскольку новая норма не ухудшает, а улучшает положение фигуранта следователям пришлось применить именно ее.

В итоге уголовное дело в отношении Айдара Хуснутдинова прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ. Оспаривать это постановление никто не стал.

Теперь тот пьяный прокат с тараном причала тянет лишь на административное правонарушение, однако бывшего судью за него не наказали — ни штрафом, ни лишением прав на управление маломерными судами. И уже не накажут — истек срок привлечения к административной ответственности, уточняет один из источников «Реального времени».

Мягкий приговор по делу о таране другого причала с гибелью управделами Минземимущества РТ оспорила прокуратура. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, 21 сентября 2024-го — через неделю после происшествия с бывшим судьей — сын бывшего главы «Татфлота» Ленар Мухутдинов на катере кабинного типа врезался на Волге в другой причал, водитель и трое пассажиров выплыли, а управделами Минземимущества РТ Ильназ Валеев утонул. Мухутдинов с места ЧП скрылся и улетел за границу, а вернувшись, получил статус в уголовном деле. Его обвиняли в пьяном судовождении с гибелью человека и просили наказать пятью годами колонии, суд счел пьянство «капитана» недоказанным (медосвидетельствование сбежавшего не проводилось) и ограничился условным сроком в 2 года и 9 месяцев.

Татарская транспортная прокуратура с таким результатом не согласилась и на днях обжаловала приговор.