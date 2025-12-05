В Альметьевске задержали женщину, оставившую младенца в подъезде

Это оказалась 55-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии

Фото: Реальное время

Сотрудники полиции Альметьевска задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оставлении новорожденного младенца в подъезде дома на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 4 декабря, когда местный житель обнаружил ребенка и незамедлительно сообщил об этом в экстренные службы.

Удалось установить личность и адрес проживания задержанной. Женщина призналась, что обнаруженный младенец является ее внуком. По ее словам, ребенок был рожден дома ее 25-летней дочерью, которая не состояла на учете в женской консультации. Дочь не хотела воспитывать третьего ребенка, объясняя это тяжелым материальным положением семьи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно показаниям задержанной, она вместе с дочерью приняла решение оставить новорожденного в ближайшей больнице. Однако, прибыв туда, женщина посчитала, что в медучреждении слишком много людей, и решила оставить младенца в подъезде дома, расположенного неподалеку от больницы.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ, квалифицируемой как «Оставление в опасности».

Рената Валеева