Булат Сунгатуллин: «Любительский футбол — дело хлопотное, зато отличная школа жизни»

Как казанский футболист ушел в художественную гимнастику и четырежды выиграл чемпионат России

Булат Сунгатуллин на футбольном поле манежа. Фото: предоставлено Булатом Сунгатуллиным

Казанец Булат Сунгатуллин начинал заниматься футболом в ДЮСШ «Вахитовский» у Анатолия Фомичева. Работал у человека, который тренировался в одной команде с Эдуардом Стрельцовым. Затем долгое время играл в футбол в различных любительских лигах Татарстана, после чего неожиданно стал лидером мужской художественной гимнастики в России. Как это получилось, спортсмен рассказал в интервью «Реальному времени».

ДЮСШ «Вахитовский» как школа организованного футбола

— Булат, расскажите о себе, как вы пришли в спорт?

— Я начинал тренироваться в ДЮСШ «Вахитовский» у Анатолия Васильевича Фомичева (известный в Казани наставник, тренировавшийся в Душанбе с Эдуардом Стрельцовым, — прим. авт.). Правда, я пришел не в формирующуюся команду, а уже в сложившийся коллектив, через отбор, который длился ровно год. Объективно говоря, у меня был слабенький уровень, потому зачастую сидел на скамейке запасных, изредка выходя на замену. Там еще антропометрические данные — рост 170 сантиметров — не совсем соответствовали игровой позиции центрального нападающего.

Когда я был в команде, она добилась наивысшего успеха в истории среди ребят 2000 года рождения: они выиграли Кубок Казани, обыграв в финале «Приволжанин». Среди тех победителей могу отметить Павла Петухова, который, по моей информации, выступает за команду КНИТУ-КАИ, как в футболе, так и мини-футболе, играя на студенческих соревнованиях федерального уровня. Я, увы, не имел прямого отношения к той победе, поскольку не был даже в заявке, радуясь за своих партнеров с бровки поля.

Что любопытно, я потом на короткий срок оказался в составе «Приволжанина», куда меня позвал игравший там Камиль Зинатуллин. Фомичев дал мне открепление, я перешел в «Приволжанин», который тренировал Камиль Мусин, но закрепиться там не получилось по другой причине, поскольку я к тому времени начал профессионально заниматься художественной гимнастикой.

Павел Петухов (крайний слева в первом ряду) в команде КНИТУ-КАИ под руководством наставника Алексея Павлова. предоставлено Булатом Сунгатуллиным

«Дениссия» как знакомство с миром любительского футбола

— Но ведь вы тогда не ушли из футбола насовсем?

— Да, через своего товарища Артемия Желтухина, который сейчас работает переводчиком в ФК «Рубин», я узнал о любительском футболе Казани и попал в состав любительской команды «Дениссия», названной так по имени одного из футболистов, в подражание немецкой «Боруссии». Это было где-то в 2015—2016 годах, я сам 2000 года рождения, соответственно, был еще школьником. «Дениссия» играла в турнире на стадионе «Трудовые резервы», на котором располагается наша школа ДЮСШ «Вахитовский».

Влившись в состав «Дениссии», я провел долгое время в составе, выступая практически во всех турнирах, по всем видам футбола: классическом 11 на 11, варианте 8:8, мини-футболе 5:5 и так далее. Кстати, именно в мини-футболе наша команда добилась первого успеха, выиграв турнир, который проходил на паркете «Планеты фитнес». Благодаря Артемию, у нас была возможность тренироваться на базе «Рубина», и в наш состав влился Константин Дзюба, на тот момент входивший в административный штаб казанской команды, а сейчас ставший спортивным директором клуба. Так что я, сыграв несколько матчей в одном составе, могу называть его одноклубником. Теперь его дочь занимается художественной гимнастикой, виде спорта, в котором я остался на тренерской работе.

— Как вы покинули «Дениссию»?

— Уход из футбола на непродолжительное время и из «Дениссии», увы, навсегда был связан с тяжелейшей травмой, когда случился разрыв крестообразных связок и повреждение мениска. Самые настоящие, трудовые травмы футболиста, но полученные на художественной гимнастике. Впрочем, это тема отдельного разговора, я имею в виду художественную гимнастику.



ЛФК «Дениссия». предоставлено Булатом Сунгатуллиным

Любительский футбол как «школа жизни»

Залечив травму, я вернулся в любительский футбол и мини-футбол, если его можно так обозначить, поскольку первый турнир моей новой команды «Оскар» проходил на искусственном газоне спорткомплекса «Физра». Так-то на газоне в мини-футбол не играют, но любителям можно. С другой стороны, могу отметить, что сейчас мы выступаем в чемпионате, который проводит федерация мини-футбола Татарстана по всем правилам. Сам «Оскар» разделился на два состава, я провел сезон в официальной лиге, будучи заявлен за «Оскар-2».



Помимо того, была в моей жизни любительская команда Fuerza. В казанском любительском футболе очень много различных лиг, в командах которых можно играть одновременно, если позволяют финансы, силы и время. Помимо официальных турниров федерации футбола Татарстана и ФМФК по мини-футболу, есть турниры КФЛЛ — Казанской футбольной любительской лиги, проводящей турниры по всем разновидностям футбола. Плюс КФЛЧ — Казанский футбольный любительский чемпионат и Лига 116, в турнирах которых я принимал участие. (Помимо того, был чемпионат татаро-турецких лицеев, ОЛЛФ — открытая любительская лига футбола, с которой начинал карьеру административный и тренерский штаб «Сокола», БФЛ — благотворительная лига футбола, и другие, — прим. авт.)

— Недавно вы занялись собственным проектом.

— Да, сейчас я решил собрать собственную команду, название которой мы дали «Альянс». Решил попробовать себя в организаторской роли, так сказать, менеджерской, прекрасно понимая, насколько это неблагодарный труд. С тем, что это будет затратно, я с товарищем, с которым мы и задумали наш «Альянс», готовы смириться и берем часть затрат на себя.

«Дениссия» желает здоровья своему футболисту Булату Сунгатуллину. предоставлено Булатом Сунгатуллиным

Любительский спорт как «школа администрирования»

— С какими трудностями это сопряжено?

— Любительский футбол — это затраты на форму, экипировку, аренду залов для тренировок и взносы на турниры. Так как у нас основа будет состоять из студентов, мы готовы «принять это и идти дальше». Но дальше нас ждет головняк организационного плана, когда на игры и тренировки могут собираться люди в избытке, либо с трудом — и то, и другое вызывает проблемы. Особенно, конечно, в плане недостатка народа, сколько раз мне приходилось становиться в ворота, поскольку не пришел голкипер, либо наша команда играла в меньшинстве, поскольку состав не набирался.



Большое количество лиг также может быть проблемой, поскольку хорошие игроки востребованы и могут элементарно не дорожить местом в команде. Могут играть в день по несколько матчей в разных турнирах, приходя на игру твоей команды уже выжатыми, как лимон, это в лучшем случае, либо вообще не приходя. Для меня, привыкшего благодаря своей жизни в спорте к самоорганизации, такое недопустимо, помню, как я летом мчал из другого города на машине, чтобы успеть на игру. И в это же время ты сталкиваешься с тем, что ключевой игрок твоей команды может неделю не отвечать на вопрос, придет он на игру или нет.

В один из моментов я вообще столкнулся с тем, что игрок уровня стартовой четверки решил составить ее на свой вкус, отказываясь играть с отдельными партнерами и требуя их заменить. Все это я рассказываю, чтобы люди понимали, что при всей терминологии любительский футбол — дело крайне хлопотное, но зато отличная «школа жизни» или даже «школа выживания».



Календарный матч в любительском турнире. предоставлено Булатом Сунгатуллиным

Тем не менее мы создаем «Альянс», готовы презентовать его футбольному сообществу. В том числе для того, чтобы реализовать желание играть в футбол трех представителей мужской художественной гимнастики: меня, а также моих младших товарищей по сборным Татарстана и сборной России Тимура Гизатуллина и Данила Цветкова. Данил, помимо гимнастики, в которой он шесть раз становился чемпионом страны, занимался рукопашным боем, но очень любит футбол. А Тимур — неоднократный чемпион и призер чемпионатов страны по гимнастике, занимался в группе «Рубина» по 2008 году рождения, но из-за травмы ушел из футбола. Препятствием стало повреждение колена, необходимую операцию могли сделать только по достижении 18 лет, то есть через год.

