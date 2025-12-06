В Татарстане поезд насмерть сбил двух человек

Организована проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

Фото: предоставлено Центральным МСУТ СКР

Накануне вечером на станции Кукмор Горьковской железной дороги в Татарстане поезд Москва — Владивосток сбил мужчину и женщину, которые переходили железнодорожный путь. Оба погибли. Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в ведомстве.

Татарская транспортная прокуратура также начала проверку обстоятельств происшествия на станции Кукмор.

Напомним, в сентябре на 852-м км перегона Арск — Куркачи насмерть сбили женщину.

Денис Петров