В Татарстане поезд насмерть сбил двух человек
Организована проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
Накануне вечером на станции Кукмор Горьковской железной дороги в Татарстане поезд Москва — Владивосток сбил мужчину и женщину, которые переходили железнодорожный путь. Оба погибли. Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в ведомстве.
Татарская транспортная прокуратура также начала проверку обстоятельств происшествия на станции Кукмор.
Напомним, в сентябре на 852-м км перегона Арск — Куркачи насмерть сбили женщину.
