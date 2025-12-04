В Казани из-за потопа на улице Фучика приостановлено движение троллейбусов

Автобусы маршрутов №5, 18, 30, 31, 45, 46, 68, 70 вынуждены следовать в объезд улицы Фучика

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Фучика из-за потопа затруднено движение общественного транспорта. Комитет по транспорту города сообщил о временной приостановке движения троллейбусов и изменении маршрутов ряда автобусов.

Временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов №5, 9, 12. Транспорт доезжает до участка, где затруднено движение, но дальше следовать не может. Это касается всех направлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автобусы маршрутов №5, 18, 30, 31, 45, 46, 68, 70 вынуждены следовать в объезд улицы Фучика. Их маршрут изменен: автобусы доезжают до улицы Ломжинской, затем сворачивают в сторону проспекта Победы и возвращаются на свой обычный маршрут по улице Завойского. В связи с этим пропускаются остановки «Улица Ломжинская» и «Улица Чишмяле».

На место происшествия уже выехала бригада «Водоканала» для устранения причины затопления.

Рената Валеева