Бастрыкин просит согласия на возбуждение дела о пьяном наезде против экс-судьи из Казани

Как стало известно «Реальному времени», фигурантом уголовного дела о происшествии на водном транспорте может стать бывший судья Приволжского райсуда Казани Айдар Хуснутдинов, если Высшая квалифколлегия судей РФ даст добро на его преследование на завтрашнем заседании.

С представлением в адрес ВККС обратился глава СКР Александр Бастрыкин. Он просит согласия на возбуждение уголовного дела против Хуснутдинова по части 1.2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом в состоянии опьянения, управляющим маломерным судном, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным источников «Реального времени», на момент инкриминируемых событий Айдар Хуснутдинов имел статус судьи в отставке — с 2009-го он работал судьей в Чистополе, с 2012-го — в Казани. В отставку вышел по собственному желанию в октябре 2022-го.

По данным источников «Реального времени», отставник Фемиды 13 сентября 2024 года на моторной лодке «Казанка» врезался в причал на реке Волга, в Лаишевском районе Татарстана, близ Борового Матюшино. В результате столкновения находившийся на борту лодки пассажир получил закрытые переломы ног. По результатам проверки было установлено — водитель судна находился в нетрезвом состоянии, и его особый статус не позволяет возбудить дело без согласия органа судейского сообщества.

В ноябре 2024-го Айдар Хуснутдинов инициировал через Квалифколлегию судей Татарстана прекращение своей отставки. И ККС его ходатайство удовлетворила. Однако силовики от намерения привлечь водителя лодки к ответственности не отказались. А поскольку предполагаемое преступление произошло до прекращения его отставки, процедура с получением согласия ВККС является обязательной.



Напомним, ранее в Казани дошло до суда дело сына бывшего гендиректора «Татфлота» по делу о таране пирса, опрокидывании катера и гибели бывшего управделами Минземимущества Татарстана.