Самозанятые таксисты «объедут» локализацию: «альтернативный» законопроект обещают внести в Госдуму

За три месяца до вступления в силу закона о локализации такси стало известно о разработке нового документа

Фото: Динар Фатыхов

«Чисто по-человечески хочется посмотреть на того смельчака, кто сможет уговорить водителя на Toyota Prius пересесть на Lada Granta. Если закон о локализации вступит в силу в нынешнем виде, то из сферы такси уйдут 90% водителей с частичной занятостью и более 15% с полной занятостью. Отрасль потеряет 289 млрд рублей выручки», — предсказал последствия глава «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов во время дискуссии общественников в Госдуме. В качестве защитной меры он предложил радикальный прием — вывести самозанятых водителей из-под действия новых правил с помощью отдельного законопроекта. Сами же парламентарии настроены остановиться на поправках о предоставлении 25%-ной квоты регионам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Главный риск — уход в тень сотен тысяч водителей такси

В Госдуме с новой силой разгорелись дебаты вокруг нашумевшего закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», в который в мае этого года были внесены поправки о локализации. Согласно им, с 1 марта 2026 года водители такси не смогут работать на зарубежных автомобилях — только на отечественных или собранных внутри страны по специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бизнес до сих пор не может отойти от шока, так как стоимость новой Lada Granta начинается от 2 млн рублей, а порог годового дохода самозанятых — 2,4 млн рублей. А именно самозанятые водители осуществляют основной объем перевозок такси.

Критика звучала, как говорится, из каждого утюга, что не осталось незамеченным. За круглым столом в парламенте сегодня собрались представители общественных объединений, заинтересованных в законодательном обеспечении интересов самозанятых водителей такси. «В СМИ неоднократно звучали разные тревожные сигналы. Главный риск — переток сотен тысяч водителей в теневой сектор при сохранении жестких требований, — отметил депутат Николай Леонов. — Наша цель — распространить послабления на самозанятых и сохранить налоговые сборы».

— Самые разные отраслевые лоббисты пытаются удержать жесткий каркас, который был принят при изначальном обсуждении, — добавил депутат Станислав Наумов.

По его словам, парламентарии готовы внести новые поправки с учетом обратной связи регионов. Те высказывают большую озабоченность жесткими требованиями, так как такси играет важную роль в малых городах — общественный транспорт не всегда работает ритмично. «Такси — это не только «шашечки». Тут «едут» интересы разных групп», — философски заметил депутат.

Есть только АвтоВАЗ, УАЗ и «Москвич»: таксисты ждут расширенного списка автомобилей

— Закон о локализации был принят поспешно, без обсуждения со сферой такси. Он был принят более однобоко, — заявил глава Общественного совета по развитию такси в Москве Андрей Капитан. — Раньше использовались в основном европейские, корейские бренды. Затем в таксопарки массово пришли китайские бренды. Они показали надежность и экономичность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чем недостатки отечественной техники? По словам спикера, пробег такси составляет 100 тысяч км в год, а Lada имеет ресурс не более 120 тысяч километров, после чего требуется капитальный ремонт.

Московские таксопарки ждут расширенного списка автомобилей, которые будут допущены с 1 марта 2026 года. В предварительном списке есть только АвтоВАЗ, УАЗ и «Москвич». Минпромторг РФ обещает опубликовать список в конце 2025 года.

Минтранс РФ: квоты в 25% достаточно

— Транспортные средства, которые были включены в реестр до 1 марта 2026 года, смогут работать, — предупредил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса России Александр Васильченко.

Локализация — один из самых острых вопросов дня, согласился он и обратил внимание, что регионам будут даны 25% квоты на иностранные автомобили, в рамках которых разрешат работать самозанятым.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Чтобы избежать резкого сокращения перевозчиков, мы предлагаем смягчить требования к локализации в отдельных случаях. В частности, введем квоты для самозанятых перевозчиков, чтобы более плавно перейти на отечественную продукцию, — сообщил он.

Участники дискуссии согласились, что квота сможет смягчить последствия закона. Если ее не принять, то более половины таксистов уйдут с рынка, заметил представитель агрегаторов такси Александр Апыхтин. «Это порядка 500 тысяч человек, а в деньгах это 25 млрд рублей потерь для региональных бюджетов», — сказал он.

Только на службе у агрегатора?

Агрегаторы считают, что к самозанятым нужно применять исключительно адресные меры регулирования, в отличие от таксопарков, так как они выполняют услуги на собственном транспорте.

— Частный водитель не может и не должен тратить столько же средств, сколько тратит таксопарк на исполнение норм закона, — поддержал позицию глава «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов.

Он обратил внимание, что сегодня в России действуют фактически две модели легковых пассажирских перевозок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Первое — это профессиональные таксопарки, ИП. Это бизнес, у него есть инвестиции, у него есть нормы прибыли, доступ к льготному лизингу для обновления автопарков, — сказал он. К ним можно принять закон о локализации такси.

Второе — это перевозки частными самозанятыми водителями на личных автомобилях. Они работают в малых городах и населенных пунктах. Их доходы ниже, финансовые возможности, естественно, ограничены. Несмотря на различия, закон регулирует их одинаково и фактически приравнял частных самозанятых к транспортному предприятию.

Чтобы устранить несправедливость, в Госдуме уже ведется проработка законопроекта, который учитывает специфику экономической деятельности самозанятых водителей на личном автомобиле, сообщил Литвинов. Что в нем предлагается? Во-первых, обязательная регистрация в качестве самозанятого, при этом агрегатор будет исполнять функцию налогового агента по перечислению налогов. Работа на собственном автомобиле должна подтверждаться полисом ОСАГО. Прием заказов будет осуществляться только через агрегатора.

Самозанятые заплатили миллиарды рублей в бюджеты регионов

Точку в обсуждении скандального законопроекта о локализации такси поставил глава Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 Алексей Катяев, сообщив о существенных налоговых поступлениях от водителей такси в России. Текущие поступления налогов от самозанятых водителей такси (относительно 2023 года) выросли более чем в 5 раз в результате активного обеления рынка. Причем эти средства зачисляются в бюджеты регионов и имеют для них большое значение, указал Алексей Катяев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также ранее представители компании «Яндекс.Такси» сообщали «Ведомостям», что сервис «Яндекс.Такси» намерен перечислить 30 млрд рублей налогов за самозанятых водителей в Федеральную налоговую службу (ФНС) до конца 2025 года.

В прошлом году налоговая служба провела большую работу по легализации доходов таксистов, добившись перехода в режим самозанятых. В настоящее время почти 80% водителей работают в этом статусе, уточнил Катяев.

В ФНС России разделяют опасения по поводу ухода частных водителей в тень. В рамках проекта «Обеление отрасли такси в налоговой сфере» Алексей Катяев побывал почти в 40 регионах, пообщался непосредственно и с водителями, и с представителями парков. Катяев выразил опасения, что водители не хотят платить налоги, так как не могут быть полностью прозрачными для государства ввиду невозможности полного выполнения требований транспортного законодательства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru