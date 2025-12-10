Расклады по тренеру «Рубина»: какие риски, плюсы-минусы и главные кандидаты

В главном футбольном клубе Татарстана назревают перемены

По данным «Реального времени», накануне в Казани состоялось собрание попечительского совета «Рубина». На нем в числе прочего рассматривалась судьба главного тренера команды Рашида Рахимова. Концовка года для «рубиновых» получилась не очень удачной: три поражения подряд, вылет из Кубка России и ноль забитых голов. Поэтому всерьез обсуждается возможность отставки Рахимова. Расклады по тренерскому штабу «Рубина» — в материале «Реального времени».

Основной вариант — оставить Рахимова: плюсы и минусы



Несмотря на провальную концовку года, продолжение сотрудничества с Рашидом Рахимовым имеет несколько плюсов для «Рубина». Прежде всего тренер дает необходимый для руководства минимум — команда третий сезон идет без претензий на борьбу за выживание. После долгих лет взлетов и падений нынешний тренерский штаб наконец стал для боссов клуба островком стабильности. Любое изменение может повлечь за собой падение вниз. Рахимов же относительно легко справляется с задачей «идти вдалеке от зоны вылета».

При этом контракт тренера рассчитан до конца этого сезона. Осталось ждать совсем недолго. Если уволить Рахимова сейчас, то клубу придется раскошелиться на неустойку. С учетом того, что в «Рубине» придерживаются жесткой экономии средств, на такие расходы может «не найтись средств». В этом плане легче оставить рулевого до лета, после чего красиво расстаться с ним, поблагодарив за плодотворную совместную работу. Помимо прочего, такое расставание позволит руководству сохранить лицо и создаст хороший фон для приглашения следующего тренера.

Правда, во втором случае есть два существенных минуса. Во-первых, команда зимой останется без приобретений. Сомнительно, что в клубе будут тратиться для тренера, который уйдет через полгода. К тому же сами потенциальные новички не захотят идти туда, где скоро сменится рулевой команды. Во-вторых, при летнем назначении, новый тренер получит гораздо меньше времени для ознакомления с составом и подготовкой к сезону. Разумнее, если специалист начнет работу уже зимой.

Главные кандидаты на замену Рахимова

Основными претензиями к Рахимову, из-за которых его могут уволить раньше окончания контракта, называют оборонительный стиль игры и отсутствие серьезных титулов тренера. Из существующих свободных кандидатов обе эти проблемы способны закрыть лишь некоторые.

Прежде всего на ум приходит Владимир Федотов, в свое время выстреливший работой в «Сочи» и имеющий опыт борьбы за высокие места в РПЛ. Для планомерного выстраивания «Рубина» в сторону топ-клуба страны это назначение имеет шанс быть актуальным. Однако сам Федотов имеет за собой сомнительный шлейф из скандалов. В частности, из «Сочи» и ЦСКА тренер уходил с конфликтом, а со вторыми даже судился после отставки. Поговаривают, что специалисту «закрыли» доступ к грандам Премьер-лиги, но сам он продолжает ждать освобождения тренерского поста в московском «Динамо».

На данный момент, единственным вариантом на замену Рахимова в «Рубине», озвученным в прессе, является Заур Тедеев. Телеграм-канал «База» выдал инсайд, что на тренера «Акрона» претендуют в Казани и в Москве. Чуть позже стало известно, что московский клуб — это «Динамо», где он идет 3-4 кандидатом. Из его плюсов можно выделить нацеленность в атаку и умение работать с молодежью. Так, Тедеев показал себя в молодежной команде «Ростова», откуда вышли несколько игроков нынешней «основы» ростовчан. Только вот по статусу и регалиям тренер «Акрона» находится в одном ряду с Рахимовым, и его назначение будет выглядеть как «шило на мыло».

А еще недавно освободился от работы Сергей Юран. Не секрет, в «Рубине» рассматривали его кандидатуру весной 2023 года, но тогда в руководстве сделали выбор в пользу Юрия Уткульбаева. Тогда казанцев отпугнула неоднозначная репутация кандидата. Юран и сейчас остается немного «фриковатым» для клубов, которые стремятся в число топовых, поэтому вариант с его возможным назначением видится странным.

Кандидаты из числа «могут рассмотреть»

Помимо всех перечисленных вариантов есть кандидаты, которых могли бы рассмотреть в казанском «Рубине». Прежде всего речь идет про Александра Кержакова и Сергея Игнашевича. Оба — в прошлом ведущие российские футболисты, но пока не смогли зарекомендовать себя на тренерском поприще. У них имеются влиятельные связи, которые проталкивают их кандидатуры в те или иные клубы. Ранее в прессе появлялась информация, что за Кержакова «просит» Виталий Мутко, экс-президент Российского футбольного союза (РФС). Отказать таким просьбам иногда невозможно. Впрочем, в качестве эксперимента Кержаков и Игнашевич подойдут для «Рубина». Все-таки игрового опыта у них достаточно, чтобы вдруг неожиданно удивить в качестве тренера в Казани.

Интересным выглядит возможное назначение Марцела Лички. С одной стороны, это иностранец. После нескольких лет с российскими тренерами в «Рубине» могут захотеть пригласить зарубежного специалиста. Личка уже знаком с российским футболом, боролся за самые высокие места в чемпионате. К тому же чех ставит своим командам атакующий стиль игры — идеально в пику оборонительному Рахимову. Но с другой стороны, казанское руководство слишком консервативно, чтобы обращаться к «легионеру». Тем более Личка совсем недавно провалился в Турции и неизвестно, готов ли он вернуться в Россию.

В когорту тренеров со «спартаковским» прошлым, которые могут быть интересны «Рубину», входят Вадим Евсеев, Дмитрий Аленичев и Денис Бояринцев. Все трое не имеют больших тренерских достижений, но похожи на Андрея Талалаева. Именно на тренера «Балтики» сегодня кивают некоторые руководители из попечительского совета казанцев, сравнивая работу Рахимова с его трудами в Калининграде. Между тем Талалаев долго искал себя и нынешний сезон для специалиста стал первым прорывным в карьере. Евсеев, Аленичев и Бояринцев способны повторить подобное, но пока только на бумаге. Каких-либо предпосылок к этому пока нет.

Также имеются несколько альтернативных вариантов. Однако их осуществление, кажется, далеко от реальности. Например, неплохие отзывы о своей работе в молодежной команде ЦСКА оставляет Дмитрий Игдисамов. Молодой тренер родом из Казани, считается, что именно он воспитал для основы армейцев нынешних лидеров в лице Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Специалист хорошо подкован тактически, придерживается атакующей модели игры и на первое время может быть тепло принят казанскими болельщиками. Но опыта у него нет, как и связей, чтобы возглавить казанский «Рубин».

Итоговые расклады

Между тем молчание после вчерашнего собрания попечительского совета затянулось. Оно может быть связано как с решением оставить Рахимова главным тренером, так и с занятостью человека, выносящего окончательный вердикт.

Ситуация складывается следующая. Есть два варианта: оставить Рахимова до конца контракта или уволить до зимнего межсезонья. По первому есть определенные минусы, которые создают риски для следующего сезона. По второму главной загвоздкой является то, что не один «Рубин» ищет тренера. Без рулевого остаются столичные «Спартак» и «Динамо». В эти команды крепкие отечественные специалисты будут стремиться в первую очередь. И только потом рассмотрят вариант в Казани.

Вполне может случиться так, что решение по главному тренеру «Рубина» затянется. Время у казанского клуба еще есть, до начала зимних сборов остается почти месяц.