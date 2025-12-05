ПВО уничтожили 41 БПЛА за ночь, девять из них — над Самарской областью

Восемь БПЛА перехвачены над Саратовской областью

Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

Среди регионов, подвергшихся атаке, девять БПЛА были сбиты над территорией Самарской области. Аналогичное число беспилотников — девять — было уничтожено над территорией Крыма. Восемь БПЛА перехвачены над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. Еще один беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.

В результате ночной атаки киевского режима в Темрюке были повреждены элементы портовой инфраструктуры, о чем сообщил Оперштаб Кубани в своем Telegram-канале. Произошло возгорание. По информации ГУ МЧС России по региону, для тушения пожара были привлечены 32 специалиста и восемь единиц спецтехники. На месте происшествия задействованы специальные и экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал был эвакуирован.

Из-за угрозы безопасности полетов в течение ночи временно приостанавливали работу аэропорты Сочи, Краснодара, Минеральных Вод, Владикавказа, Грозного, Магаса, Саратова, Самары, Ульяновска и Пензы.

Рената Валеева