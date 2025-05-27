ВККС России разрешила возбудить дело против экс-судьи из Казани о «пьяном» происшествии на воде

Фото: Ирина Плотникова

Дело о лодочном таране экс-судьи из Казани Айдара Хуснутдинова станет уголовным. Сегодня Высшая квалифколлегия судей РФ удовлетворила представление Александра Бастрыкина, дав согласие на уголовное преследование по факту «пьяного» происшествия на воде.

Сам Хуснутдинов на заседание ВККС в Москву не приехал. Однако направил письменные возражения, сообщив, что пострадавший претензий к нему не имеет, ему выплатили компенсацию морального вреда и расходы на лечение, сообщает журналист «Право.ру».

Напомним, речь идет о бывшем судье Чистопольского горсуда и Приволжского суда Казани, который в 2022 году ушел в отставку.

По данным источников «Реального времени», отставник Фемиды 13 сентября 2024 года на моторной лодке «Казанка» врезался в причал на Волге в Лаишевском районе Татарстана, близ Борового Матюшино. В результате столкновения находившийся на борту лодки пассажир получил закрытые переломы ног. По результатам проверки было установлено — водитель судна находился в нетрезвом состоянии, что само по себе является грубым нарушением правил эксплуатации водного транспорта.

После ЧП Хуснутдинов обратился в Квалифколлегию судей Татарстана с инициативой о прекращении отставки. Таким образом на сегодняшний день статуса судьи в отставке он не имеет и предусмотренные законами выплаты не получает.

На заседании ВККС представитель СК подчеркивал — усматриваемое преступление по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом в состоянии опьянения, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) с судейской деятельностью Хуснутдинова никак не связано.