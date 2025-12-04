Завтра в связи с аварией на водопроводе по улице Фучика в Казани ограничат движение транспорта

Запланированные аварийные работы будут проводить без отключения водоснабжения

Фото: Динар Фатыхов

Завтра в Казани в связи с аварией на водопроводе на ул. Юлиуса Фучика, 76 со стороны ул. Чишмяле в направлении ул. Завойского будет перекрыто движение транспорта, в том числе общественного. Ограничения будут действовать с 08:00 и до окончания аварийных работ, сообщили в «Водоканале».

Напомним, сегодня прорыв водопровода стал причиной затопления проезжей части и частичного обрушения асфальта на улицах Фучика и Чишмяле. В результате инцидента заднее колесо пассажирского автобуса провалилось под дорожное покрытие рядом со строительной площадкой второй ветки метро на улице Фучика. Уровень воды на затопленных участках улиц достигал нескольких сантиметров. Временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов №5, 9, 12, изменена схема движения некоторых автобусов. Также в районе временно отключали водоснабжение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщили в «Водоканале», авария произошла на участке водопровода 1980 года постройки.

— Специалисты «Водоканала» в оперативном режиме отключили аварийный участок и выполнили переключение на сетях водоснабжения. Все дома, социальные и административные объекты с водой, — сообщили в пресс-службе предприятия и отметили, что все аварийные работы, запланированные на 5 декабря, будут проводить без отключения водоснабжения.

Денис Петров