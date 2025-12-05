Экс-мэра Нижнекамска Муллина отправили в СИЗО на два месяца

Следствие подозревает его в мошенничестве на сумму около 65 миллионов рублей. Предварительно, речь идет о «контрактных» деньгах

Фото: предоставлено пресс-службой Набережночелнинского суда

Экс-мэра Нижнекамска Рамиля Муллина отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда. В свою очередь, Муллин ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

— Готов не препятствовать следствию, ограничить контакты и являться по первому зову, — заявлял он.

По версии следствия, Муллин мог быть причастен к схемам, связанным с выплатами за привлечение жителей Нижнекамского района к контрактной службе на СВО. Однако, по версии следствия, в списки новобранцев могли вноситься фамилии бойцов, уже заключивших контракт с Минобороны РФ, что позволяло обналичивать средства и распределять их между участниками группы. Сумма ущерба только ДОСААФ — около 11 млн рублей.

При этом, как отмечает гособвинение, с ноября 2024-го по февраль 2025-го Муллин с неустановленными лицами мог вывести по такой схеме около 65 млн рублей.

Дмитрий Зайцев