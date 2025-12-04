В Казани на Фучика прорвало водопровод, автобус ушел под асфальт — видео

Фото: Динар Фатыхов

Прорыв водопровода стал причиной затопления проезжей части и частичного обрушения асфальта в Казани. Инцидент произошел сегодня на улицах Фучика и Чишмяле, где заднее колесо пассажирского автобуса провалилось под дорожное покрытие.

Уровень воды на затопленных участках улиц достигает нескольких сантиметров. Автобус оказался в западне рядом со строительной площадкой второй ветки метро на улице Фучика.



Как сообщили в аварийной службе МУП «Водоканал», на место происшествия немедленно была направлена аварийная бригада. Администрация Советского района Казани подтвердила, что на улице Фучика произошел прорыв на водопроводе.



— К 18:30 вода была намного выше. Мы застали момент, как КАМАЗ попытался вытащить автобус, но он оказался тяжелее и КАМАЗ много газовал. Самый смешной момент, когда грузовик начал вытаскивать его: автобус немного приподнялся, как-то странно вывернул колеса и у него просто вырвало крюк вместе с номером, — рассказал очевидец.

Работы будут вестись до полного устранения аварии.

Рената Валеева