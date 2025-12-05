Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин доставлен в суд по подозрению в мошенничестве
Ранее в отношении Муллина были проведены обыски
Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин доставлен в Набережночелнинский суд для рассмотрения ходатайства о заключении его под стражу.
Следственный комитет подозревает Муллина в мошенничестве с рекрутскими выплатами на сумму в несколько десятков миллионов рублей.
Ранее в отношении Муллина были проведены обыски, после чего его доставили в Набережные Челны в отдел по расследованию особо важных дел.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».