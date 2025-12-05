ФСБ задержала в Казани мужчину — он призывал к террористической деятельности

Фигурант разместил в социальной сети X видеозапись и сообщение с призывом вступать в проукраинскую террористическую организацию

Управление ФСБ России по Республике Татарстан задержало 38-летнего жителя Казани за публичные призывы к террористической деятельности. Фигурант разместил в социальной сети X видеозапись и сообщение с призывом вступать в проукраинскую террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.

На основании материалов УФСБ России по Республике Татарстан Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Дмитрий Зайцев