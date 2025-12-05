Прокуратура Татарстана добилась отмены мягкого приговора для бывшего коллеги

Дело экс-гособвинителя Ильнура Мухаметзянова будет повторно рассмотрено в казанском суде

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана аннулировал приговор по делу о двух взятках и мошенничестве в отношении бывшего старпома прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова. На таком решении настаивала прокуратура, считая назначенное экс-коллеге наказание в виде исправительных работ необоснованно мягким, сообщает журналист «Реального времени».

Информацию о результате процесса изданию сообщил адвокат Сергей Николаев, отметив, что в качестве меры пресечения апелляционная инстанция избрала для обвиняемого подписку о невыезде.

На заседании защитник возражал против доводов представления надзорного ведомства. Сам экс-прокурор также просил не менять его приговор.

Напомним, ранее Мухаметзянов не раз поддерживал обвинение на процессах Кировского райсуда — в том числе в отношении криминального авторитета Николая Казаева, троюродного племянника экс-главы МВД Татарстана Станислава Мишенькина и директора ЧОПа, пять охранников которого погибли на пожаре в бывшем здании КВЗ. Для большей объективности дело самого гособвинителя передали в Московский райсуд Казани.

Под стражей этот бывший силовик оказался в феврале 2025-го — через два дня после оглашения Кировским судом приговора в отношении покупателя 0,85 грамма мефедрона Ивана Никишина, признавшегося, что оплатил закупку «для личного потребления». В прениях Ильнур Мухаметзянов предлагал для обвиняемого условный срок, суд назначил штраф в 20 тысяч. При передачи ровно такой же суммы старший помощник райпрокурора был задержан и обвинен в преступлении: по версии ФСБ и СК, деньги ему передал Никишин в обмен на обещание не обжаловать мягкий приговор.

К финалу следствия в деле экс-сотрудника прокуратуры появился эпизод схожей взятки на 20 тысяч рублей — о ней сообщил еще один судимый за наркотики взяткодатель, лишь после публикации «Реального времени» узнавший про задержание Мухаметзянова. Кроме того, этот заявитель рассказал — передавал прокурору еще 3 тысячи рублей, на которые тот якобы собирался купить коньяк для судьи. Данный эпизод в СК квалифицировали как мелкое мошенничество.

Вину в ходе следствия Мухаметзянов полностью признал, раскаялся. В прениях сторона обвинения просила Московский райсуд Казани о его отправке в колонию на 7 лет, однако судья Ирина Саматошенкова посчитала справедливым наказание в 2 года и 8 месяцев исправительных работ. Верховный суд республики сегодня с таким результатам коррупционного дела не согласился.