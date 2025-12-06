Средства ПВО за ночь сбили 116 украинских БПЛА над территорией России

Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани, в результате чего начался пожар, который оперативно потушили

За ночь над российскими регионами уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

29 БПЛА сбили над Рязанской областью, 27 — над Воронежской, 23 — над Брянской, 21 — над Белгородской, 6 — над Тверской, по 3 — над Курской и Липецкой, 2 — над Тамбовской, по одному — над территорией Тульской и Орловской областей.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани. В результате падения обломков начался пожар, его потушили.

«Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в телеграм-канале.

Денис Петров