В Казани открылась выставка к 85-летию Булата Галеева

Фонд «Галеев-Прометей» взял за ее основу дневники медиахудожника

Дневник Булата Галеева. Фото: Радиф Кашапов

В Казани открыли выставку «Если бы я вел дневник», посвященную 85-летию Булата Галеева. Тем самым фонд «Галеев-Прометей» запустил празднование 12-летия Центра современной культуры «Смена». Основой выставки стали личные записи, рисунки, книги из библиотеки и любимые вещи медиахудожника — все, чтобы попробовать раскрыть творческий метод философа и изобретателя.

«Как у него в голове все складывалось?»

В этом году в Москве в Центре Вознесенского открыли выставку «Светлая оттепель», героями которой, помимо Булата Галеева, стали светохудожники Сергей Зорин, Вячеслав Колейчук и другие. В Казани же на третьем этаже «Смены» экспозицию Галеева формировали при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Дизайном занималась Анна Наумова, продюсировал Владимир Муртазин. Как отмечает куратор Анастасия Максимова, много ценных идей выдвинул Геннадий Пронин, руководитель картинной галереи Константина Васильева и один из зачинателей «Прометея».

Основной проблемой был вопрос: как рассказать о Галееве по-другому?

Фотографии Булата Галеева. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Меня всегда беспокоило: как у него в голове все складывалось? Он по сути технарь, с другой стороны — ученый с огромным энциклопедическим кругозором и интересами в разных областях. Режиссер, создатель большого количества светомузыкальных произведений, — говорит Максимова.

На выставке попробовали раскрыть творческий метод Галеева. В этом авторам помогли дневники, которые фонду передали родственники. Конкретно у фонда сейчас записи 1972—1982 годов. Это не последовательные описания действий или размышлений, а скорее поток сознания, который Галеев сопровождал рисунками — ручкой, карандашом, фломастером. Известно, что и в более ранние годы, начиная с 1957-го, художник также фиксировал такой поток на бумаге, размышлял о синтезе искусств, света и звука.

Его рисунки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Булат Галеев как художник

В Казани они жил на улице Баумана, в доме с кафе «Елочка», в юности сильно полюбил кино, занимался в кинокружке, перечитал всю домашнюю библиотеку, взялся за Большую советскую энциклопедию, где наткнулся на композитора Скрябина и светомузыку. И понял, что будет заниматься именно этим направлением. В 1962 году узнал, что СКБ «Прометей» поставил скрябинскую «Поэму Огня» («Прометей»), примкнул к ним, работал преподавателем в Казанском авиационном институте, а с 1966 года уже стал руководителем СКБ.

Галеев был членом Союзов кинематографистов и дизайнеров. Доктором философских наук, профессором Казанской консерватории, соредактором журнала Leonardo Международного общества «Искусство, наука, техника», членом-корреспондентом Академии наук Татарстана. Вступил и в Союз писателей России.

Именитый родственник Галеева — Галимджан Баруди. общественное достояние

Рисунки, обращает внимание Максимова, без человека, словно созданные под влиянием мусульманских традиций. Вероятно, повлияло и детство в Ташкенте. При этом только в 1990-е годы Булат Махмутович пришел к осознанию своей родственной связи с купеческим родом Галеевых. Имам, богослов Галимджан Баруди был братом его деда Салихджана. Галеев видел пересечения в их биографии: Баруди — это порох, а у него — огонь. Он основал «Мухаммадию», и у Галеева есть последователи.

Другие рисунки изображают визуальные паттерны, как будто вдохновленные светом. Рядом — фотографии Галеева: здесь и фактура, и снимки, специально сделанные с минимальным источником света.

Личные вещи Галеева. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«С ума бы не сойти»

В центре экспозиции — своеобразный кабинет Галеева. Звучит голос, сгенерированный на основе архивных записей, читающий дневниковые заметки. Дневник лежит тут же, и у организаторов есть намерение его перелистывать, открывая новые цитаты. Сейчас в нем открыта запись за 28 ноября 1972 года. В ней сообщается, что двумя днями ранее Галеев с Надиром Альмеевым был у Рубина Абдуллина, слушал концерт:

«С ума бы не сойти. А наутро — на работу. И на следующий день — снова. На работу — которую сам придумал. И от которой сам устаю».

Выставка спокойно перетекает в библиотеку (это не все, многое еще лежит дома), а далее — в офис. По словам Максимовой, здесь занимаются дети, сюда приходят молодые медиахудожники, изучают патенты. Автор аудиовизуальных композиций, концертов, фильмов, спектаклей, статей и монографий продолжает вдохновлять новое поколение творцов.

«Галеев не был музыкантом и редко называл себя художником, но в светомузыке, деле своей жизни, проявил себя как новатор», — пишут авторы. На открытии выставки выступил дуэт из медиахудожника Нади Кимельяр и электронного продюсера Алины Каримовой (Holophonote). Так фонд «Галеев-Прометей» присоединился к празднованию 12-летия Центра современной культуры «Смена».