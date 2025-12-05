Сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористов в Башкирии

Террористы организовывали подпольные встречи, распространяя запрещенные материалы

Фото: скриншот видео УФСБ по Татарстану

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию восьми граждан, входящих в состав незаконной ячейки террористической организации. Задержанные активно продвигали идеи создания всемирного халифата и проводили скрытую вербовку новых приверженцев своей идеологии, пишет ТАСС.

Согласно сообщениям Центра общественных связей ФСБ, в Республике Башкортостан было пресечено функционирование секретной ячейки международной террористической организации, состоящей из восьми лиц. Террористы организовывали подпольные встречи, распространяя запрещенные материалы и привлекая новых сторонников путем агрессивной агитации среди местного населения.

Проведенные обыски выявили большое количество запрещенной литературы, устройств связи и цифровых накопителей, используемых членами группировки для распространения своей идеологии. Уголовное дело возбуждено по статьям 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).



Ариана Ранцева