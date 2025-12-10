Рифкат Минниханов — о Лиге БпС: «Здесь более свободные подходы к разработкам, чем в НТЦ»

В Казани учредили Лигу беспилотных систем РТ, которая станет единым центром организации гонок среди дронов и диджитал-турниров для молодежи

Фото: Артем Дергунов

«Когда предложили создать Лигу беспилотных систем, у меня возникла ассоциация с административной структурой. Но в существующих научно-технических центрах (НТЦ) взаимоотношения зачастую регламентированы жесткими правилами. Лига же открывает более разносторонние направления», — объяснял президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов идею создания Лиги БпС РТ на учредительном собрании в Казани. В нее собираются вступить Федерация гонок дронов России в РТ, Федерация боев искусственного интеллекта, «Квазар» из ОЭЗ «Алабуга», ЭНИКС и все те, кто готовит молодежь к профессиональным турнирам. Избранному главе Лиги Расулю Минниханову поручили сделать гонки дронов такими же зрелищными, как «Формула-1».

«Если связались с Абзалиловой, то обречены на удачу»

С инициативой создания Лиги БпС в РТ выступила Академия наук РТ. Вице-президент АН по направлению «Естественные науки» Лейсан Абзалилова сообщила на учредительном собрании, что беспилотные технологии стремительно меняют облик многих отраслей экономики, формируя новую среду. По ее словам, республика преуспела в этом направлении, имея давний задел:



— Есть немало предприятий по выпуску воздушных и наземных БПЛА. Есть вузы, готовящие специалистов по этому направлению. Достаточно большое количество инновационных компаний и стартап-компаний, в том числе и молодежных.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Конечно, есть полигоны, особые площадки, где тестируется новая техника», — перечислила она. Причем многие идеи в области развития беспилотных технологий получают поддержку у руководства Академии наук РТ. Авиационная, воздушная и автомобильная сферы — это те направления, которые остаются в приоритете научной школы.

«Если вы связались с Абзалиловой, то обречены на удачу» , — пошутил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, взяв слово. И перешел к обстоятельному разговору, подводя первые итоги научно-технологического развития в 2025 году.

— Мы плотно работаем с фондом НТИ (национально-технологическая инициатива) и в рамках программы «Приоритет-2030». Но, честно говоря, в этом году немного провалились наши вузы, — отметил он.



Президент АН РТ не стал уточнять подробности, но указал, что скатывание произошло из-за разобщенности. По его словам, там, где вузы настроены на совместную командную работу, есть результаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В подтверждение он привел итоги конкурса НТИ на получение гранта для БПЛА. Татарстанские участники изначально выходили с разработками на автомобильные беспилотники, но затем трансформировали беспилотные авиационные системы.



— На одном из этапов финала, посвященных апгрейду дронов с функцией считывания и определения артефактов под землей Татарстан даже не упоминался. Но именно в этой номинации мы победили с большим отрывом от соперников. Помогла интеграция науки, производителя и археологов, — рассказал он.

Команда из Татарстана заняла первое место и получила грант в сумме 25 миллионов рублей. «Там, где активизируемся, имеем результат», — заключил Рифкат Минниханов.

Новые площадки для киберспорта и спонсоры: чего ждут от Лиги БпС

Консолидация усилий среди организаторов турниров по БПЛА, диджитал-спорту для молодежи даст больший эффект, чем если каждый будет действовать по одиночке, а сейчас именно так и происходит, отмечают участники встречи. «Квазар» из ОЭЗ «Алабуга» самостоятельно проводит соревнования, ЭНИКС запускает дроны на своей площадке, Федерация гонок дронов России в РТ обособленно проводит гонки. Все делается в ручном режиме, говорили на учредительном собрании. А между тем молодежь увлечена ими повсеместно — и в городах, и в отдаленных селах.

— Главная миссия Лиги — стать площадкой для энтузиастов от начинающих любителей до профессиональных спортсменов, где они смогут соревноваться и обмениваться знаниями, — отметил директор Федерации гонок дронов РТ Георгий Дикопольский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во-первых, мероприятия «вытягиваются» с нуля, нет преемственности между ними. Например, выявили талантливых детей и забыли до следующего турнира. Во-вторых, нужно создавать условия для роста наставников. В-третьих, не проработана нормативная база. И самое главное, чего не скрывают организаторы, нужны новые площадки для киберспорта, нужны спонсорские средства, чтобы масштаб состязаний не зависел от финансовых возможностей отдельных организаторов.

— Гейминг по популярности среди молодежи обгоняет спорт, музыку и фильмы вместе взятые. На сегодняшний день в мире 3 миллиарда геймеров. Это огромнейшая аудитория, — отмечали на заседании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Вот с этим Роблоксом, который Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал. Елена Мизулина написала письмо руководству страны, что она за несколько дней получила 60 тысяч сообщений от детей с просьбой разблокировать. Они написали, что если так будет продолжаться, то они бы не хотели жить в этой стране. Непродуманными решениями или боязнью нового, мы создаем напряжение в молодежной среде», — отметил депутат Госсовета РТ Марат Бариев.

Минниханов за свободные подходы

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затем невольно провел аналогию с Ассоциацией содействия цифровому развитию.

— Не секрет, что она создалась для защиты внутреннего рынка. С этой целью мы выходили к раису и презентовали проекты, показывая, что у нас есть потенциал и мы можем. Правда, сегодня отношение изменилось. Если раньше мы защищали своих, то сейчас исходим из того, что можно и нужно использовать наработанные на федеральном уровне решения, — сообщил он.



Но в плане развития БПЛА нужны более свободные структуры, полагает он.

Президентом Лиги стал Расуль Минниханов

Президентом Лиги беспилотных систем Татарстана единогласно был избран Расуль Минниханов. Он руководит региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация гонок дронов беспилотных воздушных судов Республики Татарстан».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Наша лига даст возможность объединить разрозненные команды в одно единое целое, позволит построить правильный диалог между участниками, даст мощный импульс в развитии спорта, — сообщил он. — Наши спортсмены показывают выдающиеся результаты и занимают первые места на федеральных и международных уровнях.



По его словам, в Лиге будет выделено шесть направлений. Беспилотные воздушные суда, беспилотные наземные платформы, беспилотные водные суда, киберспорт, спорт в области искусственного интеллекта. Координатором был избран Марат Бариев. По его словам, Лига создается как общественное объединение. Ее деятельность будет финансироваться за счет взносов и спонсоров.

— Понятно, что он не однофамилец, он мой сын, — внес ясность Рифкат Минниханов. — Когда-то я близко про беспилотники не знал, не думал, а они подтягивали различных разработчиков. Поэтому, когда предложили проект, я спросил, как будет. Финансовых отношений нет, коррупционной составляющей нет.



Избранному главе Лиги поручили сделать гонки дронов такими же зрелищными, как «Формула-1». «Пробовать надо», — отозвался на это Расуль Минниханов. По его словам, пока же Лига будет отталкиваться от того, что есть.

— Он привозит идеи, привозит форматы, и потом с его подачи это все начинает жить и развиваться. И он очень бескорыстный человек, это 100 процентов. Понимаете, тут во всем он, — отозвались о нем коллеги.