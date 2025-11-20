Госжилфонд получит новые участки в «Салават Купере» для строительства многоэтажек

Речь идет о трех земельных участках общей площадью более 118 гектаров

Площадь жилой застройки в жилом массиве «Салават Купере» планируется увеличить на 118 гектаров. Постановления, предусматривающие передачу трех земельных участков в этом районе, проходят антикоррупционную экспертизу.

ЖК с видом на ПМЖ

Первый участок площадью 14,9 га расположен в границах улиц Нурихана Фаттаха и Айрата Арсланова, рядом с политехническим лицеем №182. Второй участок площадью 41,9 га находится напротив первого, но на его территории находится кладбище и граничит участок с Осиновским кладбищем, что в перспективе может вызвать сложности для будущих жильцов.

Как рассказали «Реальному времени» в Госжилфонде, два указанных земельных участка в жилом районе «Салават Купере» Казани включены в Госрезерв земель РТ и будут переданы ГЖФ для строительства многоквартирных жилых домов.

При этом, в настоящее время в «Салават Купере» завершено строительство ЖК «Мәхәббәт», состоящего из 14 домов на 2003 квартиры. И началось строительство нового жилого комплекса «80 лет Победы», рассчитанного на 12 домов общей площадью более 120 тыс. кв. м.

На «зеленке» строительства не запланировано

Третий участок — самый большой, площадью 61,5 га, состоит из 49 мелких участков, самый крупный из которых занимает 13 га. Он расположен напротив уже существующего ЖК «Мэххэбэт» — вдоль улицы Махмута Гареева.

При этом, как отмечает собеседник издания, знакомый с ситуационным планом, проектировать вблизи кладбища ничего не будут из-за необходимости соблюдать санитарно-защитные нормы. В свою очередь, говоря о «зеленке» напротив существующего ЖК, о застройке речи не идет. Земли пока только планируется передать — до проектирования и тем более старта строительства необозримое будущее.

