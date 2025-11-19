В Татарстане зафиксировали рекордное число обращений в Жилинспекцию

Обращения в основном связаны с просьбами разъяснения норм жилищного законодательства

Фото: Максим Платонов

Жилинспекция Татарстана сообщает о продолжающемся росте количества обращений граждан. За 10 месяцев текущего года поступило 20,6 тыс. обращения, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает пресс-служба ведомства. Обращения в основном связаны с просьбами разъяснения норм жилищного законодательства.

Наиболее значительный рост зафиксирован в Альметьевском районе — 33,8%. В столице республики отмечен прирост на 3,4%, в Набережных Челнах — на 6,7%. Существенный рост обращений отмечен в Рыбно-Слободском (в 9 раз), Тетюшском (8,4 раза), Апастовском (в 5 раз) районах. При этом снижение зафиксировано в Нижнекамском районе (на 12,4%) и Зеленодольском районе (на 9,4%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди районов с существенным снижением обращений выделяются Новошешминский (-80%), Актанышский (-77,8%), Спасский (-67,9%) районы.

Сообщается, что не каждое обращение приводит к административным мерам. Например, за период с 7 по 13 ноября было обследовано 65 домов, по результатам выдано 28 предписаний. Среди актуальных обращений — жалоба жителя дома №23/6 на ул. Карла Маркса г.Казани на отказ управляющей компании в ремонте квартиры, а также обращение из Нурлата по поводу некачественно установленного пандуса. Рассматривается также жалоба на затягивание ремонта дымоходов в доме №8 на улице Тимирязева в Казани, где уже полгода отключены водонагреватели.



Наталья Жирнова