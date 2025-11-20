В России зафиксировали рост строительства нежилой недвижимости

На заседании штаба по региональному развитию вице-премьер представил актуальные показатели строительной отрасли

Фото: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Зампредправительства России Марат Хуснуллин сообщил об увеличении показателей строительной отрасли за первые 10 месяцев 2025 года. По его данным, ввод нежилой недвижимости вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

На заседании штаба по региональному развитию вице-премьер представил актуальные показатели строительной отрасли. По состоянию на 1 ноября в стране введено 83,6 млн квадратных метров жилья. Объем строящегося жилья достиг 120,8 млн квадратных метров, а градостроительный потенциал составил 475 млн квадратных метров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Хуснуллина, приоритетным остается обеспечение надежного отопления для всех жителей страны. Также участники обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, отметив необходимость увеличения темпов работ для замедления износа жилого фонда.

На заседании были одобрены новые заявки регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. В частности, в Херсонской области планируется реализация трех проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на сумму 295,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что программу «Стимул» для застройщиков свернули. Средства на софинансирование строительства в регионах социальных объектов не заложены в федеральный бюджет. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова