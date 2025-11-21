Октябрь стал рекордным месяцем для вторичного рынка недвижимости Татарстана

В октябре 2025 года в Татарстане было зарегистрировано 16 371 переход прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), что на 15,5% больше, чем в сентябре

Фото: Динар Фатыхов

В октябре 2025 года в Татарстане был зарегистрирован 16 371 переход прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), что на 15,5% больше, чем в сентябре. Это рекордный показатель для текущего года, превысивший даже август, который ранее считался самым активным месяцем.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова отметила, что рост количества сделок наблюдается по всем видам объектов недвижимости. В частности, количество регистраций ДКП на жилые помещения увеличилось на 23,6%, на индивидуальные жилые дома — на 13,6%, на земельные участки — на 10,4%, а на нежилые помещения — на 13,2%.

Всего за 10 месяцев 2025 года Росреестром Татарстана зарегистрировано около 129 468 переходов прав на основании договоров купли-продажи.

Вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев подчеркнул, что спрос на вторичном рынке жилья остается высоким, несмотря на высокие ипотечные ставки. Он также отметил, что граждане рассматривают покупку жилья как способ инвестирования своих активов, что способствует росту количества сделок.

Дмитрий Зайцев