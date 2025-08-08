Историческую валяльную фабрику Муртазы Бая в Балтасях предлагают инвесторам за 1 рубль

В Татарстане открылась уникальная возможность для инвесторов: за символическую сумму в 1 рубль можно приобрести здание валяльной фабрики Муртазы Бая в поселке Балтаси. Это историческое здание, построенное в конце XIX века, является ценным образцом промышленной архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН в республике.

Фабрика расположена по адресу: улица Ленина, 28. У объекта есть актуальная проектная документация, что позволит новому владельцу быстро начать реставрацию и ремонт.

Для инвесторов предусмотрены льготные условия кредитования под 9% годовых на восстановительные работы, учитывая неудовлетворительное состояние здания. После реставрации фабрику можно адаптировать под различные современные функции — например, создать гостиничный комплекс, что особенно актуально в условиях нехватки гостиниц в Балтасях.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уточнил: «Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал, необходимо содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики Татарстана».

Напомним, что в Казани планируют восстановить Бурнаевскую мечеть, построенную в 1872 году. Реставрация пройдет в рамках проекта 2025 года и включает укрепление несущих конструкций, улучшение теплоизоляции и защиту здания от внешних воздействий.



Анастасия Фартыгина