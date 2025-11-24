Проект реконструкции фабрики Крестовниковых в Казани получил «архитектурный Оскар»

Статуэтка «Золотой Трезини» подтверждает не только архитектурную ценность проекта, но и его статус как произведения искусства

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В Санкт-Петербурге подвели итоги VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Торжественная церемония награждения состоялась в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа. Проект реконструкции здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» завоевал главную награду — работа, выполненная архитектурным бюро WALL по заказу группы компаний «СМУ-88», была признана лучшей в номинации «Лучший проект общественного здания или сооружения».

В этом году конкуренция была рекордно высокой: на премию было подано 1289 заявок из разных стран мира, и лишь 69 проектов вошли в шорт-лист финалистов. Статуэтка «Золотой Трезини» подтверждает не только архитектурную ценность проекта, но и его статус как произведения искусства.

«Эта награда доказывает, что архитектура Казани сегодня звучит в унисон с лучшими мировыми практиками, и мы гордимся возможностью внести свой вклад в сохранение культурного кода нашего города. «Золотой Трезини» — это подтверждение того, что мы выбрали верный путь: не просто реконструировать стены, а вернуть городу его историю в современном, живом и востребованном формате», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Реконструкция здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» предполагает концепцию «здание в здании». Этот подход позволит сохранить исторический вид сооружения, при этом кровля внутренней части будет выполнена из стекла. Внутри появятся крытый и открытый музеи, спа, небольшие кафе и рестораны, бутики, апартаменты. Концепция была высоко оценена профессиональным сообществом и неоднократно становилась обладательницей престижных архитектурных премий.

В совет премии входят главы Государственного Русского музея, Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма, Fondation Louis Vuitton, руководители европейских музеев, представители органов власти и дипломатических корпусов ОАЭ, России, Швейцарии, Мексики, Египта, Израиля, Турции и Сирии. В составе экспертов совета и жюри — авторы обновленного здания Рейхстага в Берлине, моста «Миллениум» в Лондоне, Национального музея шейха Зайда в Абу-Даби, архитектурного комплекса «Город искусств и наук» в Валенсии и других известных проектов. В числе российских экспертов Сергей Скуратов, Никита Явейн, главные архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга — Сергей Кузнецов и Павел Соколов. Всего проекты оценивают более 200 экспертов из 35 стран.

Лауреатами премии в разные годы становились Научный музей роботов в Сеуле, Геологический музей в Малаге, Международный конгрессно-выставочный центр на Хайнане и другие знаковые мировые проекты.