Культурные и спортивные мероприятия декабря: куда сходить в Казани
Что ждет казанцев в конце 2025 года
В конце 2025 года казанцев ожидает большое количество новогодних мероприятий — это сразу три версии «Щелкунчика», праздничный концерт ГАСО РТ, концерт «Новый год в Хогвартсе» и т. д. Также в декабре пройдет фестиваль «Татар Жыры», концерт Дельфина, зимний книжный фестиваль «Смены», экстрим-шоу Артура и Карины Багдасаровых «Одержимые», домашние матчи «Ак Барса» и УНИКСа. Главные культурные и спортивные мероприятия декабря — в афише «Реального времени».
Концерты
XV Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia
3 декабря. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+
В Казани продолжается стартовавший в ноябре фестиваль имени великого композитора. На этот раз зрителям представят произведения самой Губайдулиной, а также Баруха Берлинера и Родиона Щедрина. Сыграет их Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского. Солисты — Григорий Седух (скрипка-пикколо), Сергей Давыдченко (фортепиано).
«Ундервуд» и Константин Хабенский
9 декабря. КДК им. Ленина. 18+
Театрально-музыкальная программа посвящена 100-летию Булата Окуджавы. На сцене прозвучат песни из альбома «Проект О», стихотворения, дневниковые строки и воспоминания современников поэта.
Виктор Сухоруков и оркестр им. Некрасова
10 декабря. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 12+
Народный артист России в сопровождении оркестра прочитает рассказы Василия Шукшина.
Дельфин
11 декабря. Big Twin Arena. 18+
Артист приедет в столицу Татарстана с редкими песнями и хитами.
«Бонд с кнопкой»
12 декабря. Big Twin Arena. 18+
Исполнитель известного хита «Кухни» привезет как новые, так и проверенные публикой песни.
Новогодний концерт ГАСО РТ
13 декабря. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+
В программе — произведения Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна и Александра Цфасмана. Дирижером выступит Фабио Мастранджело.
Фестиваль «Татар Жыры»
20 декабря. «Казань Экспо». 6+
На сцене в этот вечер выступят признанные легенды татарской сцены, такие как Салават, Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, а также молодые звезды и хитмейкеры.
Фестивали
Зимний книжный фестиваль «Смены»
6, 7 декабря. Национальная библиотека РТ. 0+
В программе: книжная ярмарка, презентация новых книг, детско-юношеский фестиваль «Новая смена» с занятиями для детей и подростков, а также дискуссии, лекции и т. д.
Open Space Market
19, 20, 21 декабря. ТРЦ «Мега». 6+
Место, где можно и найти новогодние подарки, и посетить лекции с мастер-классами.
Постановки
«Мафия»
4 декабря. Театр Даниила Миронова. 18+
Легендарная игра обретает на ваших глазах новую форму — теперь это целый спектакль, в котором вы становитесь участником игры.
«Пигмалион, или История одного пари»
7 декабря. Театр на Горького, 16+
Остроумная пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 года остается актуальной и в наше время. Зрителей ждет любовный треугольник в декорациях старого Лондона, где профессор фонетики Генри Хиггинс подбирает с улицы необразованную цветочницу Элизу Дулиттл. Заключив пари с полковником Пикерингом, профессор должен за шесть месяцев сделать из оборванки настоящую леди, способную выйти в высший свет.
«Роковые яйца»
19 декабря. Театр им. Качалова. 12+
Спектакль «Роковые яйца» поставлен по мотивам фантастической повести Михаила Булгакова и пропитан атмосферой фантасмагории. По сюжету профессор Персиков случайным образом открывает красный луч. Луч помогает зародышам развиваться быстрее положенного и увеличивать рост популяции. Но изобретение отбирают, чтобы использовать его на пользу государства — выращивать побольше кур, так как в стране дефицит яиц.
«Затворник и Шестипалый»
20, 21 декабря. Театральная площадка MON. 18+
Премьера по мотивам повести Виктора Пелевина. Недетская сказка про двух цыплят на комбинате имени Луначарского, которые пытаются выбраться за пределы зримого мира, пока не настал Страшный Суп. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Онегин»
22 декабря. Театр на Булаке. 12+
Драматическая фантазия по роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» в авторской интерпретации.
«Летучая мышь»
23, 24, 25, 26 декабря. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 12+
Оперетта Иоганна Штрауса. Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа, жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши», ничего не подозревающий муж влюбляется в свою супругу.
«Заколдованный мальчик»
29, 30 декабря. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 0+
Детский балет «Заколдованный мальчик» на музыку З. Хабибуллина в постановке А. Полубенцева — история о смелой девочке, которая спасает своего брата от заклятья злой колдуньи Убыр. Совместный проект Казанского хореографического училища и Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля.
Новогодние представления и не только
«Одержимые»
6 и 7 декабря. Казанский цирк. 0+
Экстрим-шоу при участии заслуженных артистов России Артура и Карины Багдасаровых. Подробнее о нем — в материале «Реального времени» с репетиции.
Братья Сафроновы. Великие иллюзии
10 декабря. «Казань Экспо». 6+
Шоу знаменитых российских иллюзионистов, включающее в себя масштабные фокусы, такие как телепортация и чтение мыслей.
«Конек-Горбунок»
19, 20, 21, 26, 27, 29, 29, 30, 31 декабря. Казанский цирк. 0+
Новогодняя цирковая сказка, поставленная вместе с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Это история о настоящем друге, о верности и честности, о храбрости и доброте, которую расскажут и покажут акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны и... мини-хорс Фунтик в роли Конька-Горбунка. Конечно, не обойдется без участия Деда Мороза и Снегурочки.
«Щелкунчик и Барабанный король»
19 декабря. «Татнефть Арена». 6+
Шоу-спектакль для взрослых и детей от барабанщиков Vasiliev Groove. История рассказывает о дальнейшей судьбе Щелкунчика и Мари, которые попадают в удивительный мир музыки и барабанов.
«Щелкунчик и Мышиный король»
20 и 21 декабря. «Татнефть Арена». 0+
Ледовое шоу Ильи Авербуха для всей семьи объединяет русскую классику, изящество балета и магию фигурного катания. В главных ролях такие прославленные фигуристы, как Татьяна Тотьмянина (Маша), Максим Маринин (Щелкунчик) и Алексей Ягудин (Мышиный король).
Максим Аверин. «Щелкунчик и Мышиный король»
27 декабря. КСК «Уникс». 6+
Свою авторскую версию знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана в Казани представит и известный российский актер. В программе красочная анимация, живое исполнение бессмертной музыки Петра Чайковского.
Новогоднее ирландское шоу
28 декабря. КСК «Уникс». 6+
Свою программу представит оркестр волынщиков City Pipes совместно с ансамблем ирландского танца Celtic Wind.
«Новый год в Хогвартсе»
28 декабря. «Татнефть Арена». 6+
В программу Imperial Orchestra вошли музыкальные фрагменты из всех фильмов о «мальчике, который выжил». На большом экране оживут самые яркие моменты из любимых фильмов.
Спортивные события
Домашние матчи «Ак Барса»
3, 16, 27, 30 декабря. «Татнефть Арена». 0+
В последнем месяце 2025 года «барсы» проведут четыре матча на домашней арене. Дважды «Ак Барс» сыграет с «Трактором» (3 и 27 декабря), 16 декабря соперником казанцев станет «Салават Юлаев», а последнюю игру года команда проведет против «Северстали» 30 декабря.
Серия УНИКСа в Казани
13, 16, 20 декабря. «Баскет-холл». 0+
В декабре у УНИКСа, как и в ноябре, пройдут три подряд игры при родных болельщиках. 13-го казанцы сыграют с «Уралмашем» на Winline Basket Cup, 16-го и 20-го — против МБА-МАИ и «Зенита» соответственно в рамках Единой лиги ВТБ.
