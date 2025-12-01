Новости

Культурные и спортивные мероприятия декабря: куда сходить в Казани

18:20, 01.12.2025

Что ждет казанцев в конце 2025 года

Фото: Реальное время

В конце 2025 года казанцев ожидает большое количество новогодних мероприятий — это сразу три версии «Щелкунчика», праздничный концерт ГАСО РТ, концерт «Новый год в Хогвартсе» и т. д. Также в декабре пройдет фестиваль «Татар Жыры», концерт Дельфина, зимний книжный фестиваль «Смены», экстрим-шоу Артура и Карины Багдасаровых «Одержимые», домашние матчи «Ак Барса» и УНИКСа. Главные культурные и спортивные мероприятия декабря — в афише «Реального времени».

Концерты

XV Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia

3 декабря. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

В Казани продолжается стартовавший в ноябре фестиваль имени великого композитора. На этот раз зрителям представят произведения самой Губайдулиной, а также Баруха Берлинера и Родиона Щедрина. Сыграет их Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского. Солисты — Григорий Седух (скрипка-пикколо), Сергей Давыдченко (фортепиано).

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Ундервуд» и Константин Хабенский

9 декабря. КДК им. Ленина. 18+

Театрально-музыкальная программа посвящена 100-летию Булата Окуджавы. На сцене прозвучат песни из альбома «Проект О», стихотворения, дневниковые строки и воспоминания современников поэта.

Виктор Сухоруков и оркестр им. Некрасова

10 декабря. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 12+

Народный артист России в сопровождении оркестра прочитает рассказы Василия Шукшина.

Дельфин

11 декабря. Big Twin Arena. 18+

Артист приедет в столицу Татарстана с редкими песнями и хитами.

«Бонд с кнопкой»

12 декабря. Big Twin Arena. 18+

Исполнитель известного хита «Кухни» привезет как новые, так и проверенные публикой песни.

Новогодний концерт ГАСО РТ

13 декабря. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

В программе — произведения Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна и Александра Цфасмана. Дирижером выступит Фабио Мастранджело.

Фестиваль «Татар Жыры»

20 декабря. «Казань Экспо». 6+

На сцене в этот вечер выступят признанные легенды татарской сцены, такие как Салават, Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, а также молодые звезды и хитмейкеры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фестивали

Зимний книжный фестиваль «Смены»

6, 7 декабря. Национальная библиотека РТ. 0+

В программе: книжная ярмарка, презентация новых книг, детско-юношеский фестиваль «Новая смена» с занятиями для детей и подростков, а также дискуссии, лекции и т. д.

Open Space Market

19, 20, 21 декабря. ТРЦ «Мега». 6+

Место, где можно и найти новогодние подарки, и посетить лекции с мастер-классами.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Постановки

«Мафия»

4 декабря. Театр Даниила Миронова. 18+

Легендарная игра обретает на ваших глазах новую форму — теперь это целый спектакль, в котором вы становитесь участником игры.

«Пигмалион, или История одного пари»

7 декабря. Театр на Горького, 16+

Остроумная пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» 1913 года остается актуальной и в наше время. Зрителей ждет любовный треугольник в декорациях старого Лондона, где профессор фонетики Генри Хиггинс подбирает с улицы необразованную цветочницу Элизу Дулиттл. Заключив пари с полковником Пикерингом, профессор должен за шесть месяцев сделать из оборванки настоящую леди, способную выйти в высший свет.

«Роковые яйца»

19 декабря. Театр им. Качалова. 12+

Спектакль «Роковые яйца» поставлен по мотивам фантастической повести Михаила Булгакова и пропитан атмосферой фантасмагории. По сюжету профессор Персиков случайным образом открывает красный луч. Луч помогает зародышам развиваться быстрее положенного и увеличивать рост популяции. Но изобретение отбирают, чтобы использовать его на пользу государства — выращивать побольше кур, так как в стране дефицит яиц.

«Затворник и Шестипалый»

20, 21 декабря. Театральная площадка MON. 18+

Премьера по мотивам повести Виктора Пелевина. Недетская сказка про двух цыплят на комбинате имени Луначарского, которые пытаются выбраться за пределы зримого мира, пока не настал Страшный Суп. Подробнее — в материале «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

«Онегин»

22 декабря. Театр на Булаке. 12+

Драматическая фантазия по роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» в авторской интерпретации.

«Летучая мышь»

23, 24, 25, 26 декабря. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 12+

Оперетта Иоганна Штрауса. Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа, жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши», ничего не подозревающий муж влюбляется в свою супругу.

«Заколдованный мальчик»

29, 30 декабря. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 0+

Детский балет «Заколдованный мальчик» на музыку З. Хабибуллина в постановке А. Полубенцева — история о смелой девочке, которая спасает своего брата от заклятья злой колдуньи Убыр. Совместный проект Казанского хореографического училища и Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля.

Новогодние представления и не только

«Одержимые»

6 и 7 декабря. Казанский цирк. 0+

Экстрим-шоу при участии заслуженных артистов России Артура и Карины Багдасаровых. Подробнее о нем — в материале «Реального времени» с репетиции.

Максим Аверин. «Щелкунчик и Мышиный король»

27 декабря. КСК «Уникс». 6+

Свою авторскую версию знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана в Казани представит и известный российский актер. В программе красочная анимация, живое исполнение бессмертной музыки Петра Чайковского.

Новогоднее ирландское шоу

28 декабря. КСК «Уникс». 6+

Свою программу представит оркестр волынщиков City Pipes совместно с ансамблем ирландского танца Celtic Wind.

«Новый год в Хогвартсе»

28 декабря. «Татнефть Арена». 6+

В программу Imperial Orchestra вошли музыкальные фрагменты из всех фильмов о «мальчике, который выжил». На большом экране оживут самые яркие моменты из любимых фильмов.

Спортивные события

Домашние матчи «Ак Барса»

3, 16, 27, 30 декабря. «Татнефть Арена». 0+

В последнем месяце 2025 года «барсы» проведут четыре матча на домашней арене. Дважды «Ак Барс» сыграет с «Трактором» (3 и 27 декабря), 16 декабря соперником казанцев станет «Салават Юлаев», а последнюю игру года команда проведет против «Северстали» 30 декабря.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Серия УНИКСа в Казани

13, 16, 20 декабря. «Баскет-холл». 0+

В декабре у УНИКСа, как и в ноябре, пройдут три подряд игры при родных болельщиках. 13-го казанцы сыграют с «Уралмашем» на Winline Basket Cup, 16-го и 20-го — против МБА-МАИ и «Зенита» соответственно в рамках Единой лиги ВТБ.

