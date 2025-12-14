Татарстанский лыжник Коростелев завоевал еще три олимпийские квоты на этапе Кубка мира

Коростелев получил квоты на индивидуальные дистанционные гонки: с раздельным стартом, скиатлон и марафон

Фото: Динар Фатыхов

На третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе российский спортсмен Савелий Коростелев занял 25-е место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Несмотря на не самый высокий результат, выступление оказалось успешным с точки зрения олимпийской квалификации. Об этом сообщает RT.

Коростелев преодолел дистанцию за 24 минуты 1 секунду, уступив победителю 1 минуту 20,3 секунды. Тем не менее этот результат позволил спортсмену впервые в карьере набрать рейтинговые очки в Кубке мира — 35 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, показавший результат 22 минуты 40,7 секунды. Второе место занял Харальд Амундсен, отставший от лидера на 11,7 секунды. Бронзовую медаль завоевал Маттис Стенсхаген с отставанием 18,8 секунды. Первые восемь мест на пьедестале заняли представители Норвегии.

Коростелев получил три квоты на индивидуальные дистанционные гонки: с раздельным стартом, скиатлон и марафон. Напомним, что ранее татарстанские лыжники, Коростелев и Непряева, отобрались на Олимпиаду в спринте.

Наталья Жирнова