Роботы из Казани остались без медали на международном чемпионате

В «битве мини-роботов» в борьбе за третье место Destructor-brazer проиграли индийской команде Bullfrog

Фото: Динар Фатыхов

В России прошли финальные соревнования международного чемпионата «Битва роботов», где определились победители в двух основных категориях.

ТАСС сообщает, что в категории тяжелых роботов весом до 110 кг победу одержала команда «Всеядные» из Санкт-Петербурга. В финале они одержали верх над командой Uai!rrior из Бразилии, завоевавшей серебряные медали. Бронзовую награду получила индийская команда DS Robotics, победившая в матче за третье место команду Diaco из Ирана.

В категории «Битва мини-роботов» с участием команд школьников и студентов 10—17 лет победу праздновала команда «2ФМ» из подмосковного Фрязино. В финале они обыграли московскую команду «План б». Бронзовым призером стала индийская команда Bullfrog, победившая казанскую команду Destructor-brazer. В соревнованиях приняли участие 16 команд из России, Китая, Бразилии, Туниса, Индии и Ирана в категории тяжелых роботов. В категории мини-роботов соревновались 16 команд из России и Индии.

Наталья Жирнова