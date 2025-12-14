Казанский вратарь Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ

Его дебют состоялся в матче регулярного чемпионата против команды «Эдмонтон»

Вратарь хоккейного клуба «Торонто» Артур Ахтямов впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. Его дебют состоялся в матче регулярного чемпионата против команды «Эдмонтон».

24-летний российский голкипер появился на площадке в третьем периоде, заменив Денниса Хильдеби после того, как «Эдмонтон» забросил шестую шайбу. За время пребывания на льду (10 минут 32 секунды) Ахтямов успешно отразил все пять бросков по своим воротам.

В текущем сезоне Ахтямов выступал за фарм-клуб «Торонто Марлис» в Американской хоккейной лиге, где провел 12 матчей. В этих играх он одержал семь побед при проценте отраженных бросков 89,6% и коэффициенте надежности 3,04.

Напомним, ранее Александр Овечкин преодолел рубеж в 1 800 очков в НХЛ.

Наталья Жирнова