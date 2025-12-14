Новости спорта

Казанский вратарь Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ

10:39, 14.12.2025

Его дебют состоялся в матче регулярного чемпионата против команды «Эдмонтон»

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Вратарь хоккейного клуба «Торонто» Артур Ахтямов впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. Его дебют состоялся в матче регулярного чемпионата против команды «Эдмонтон».

24-летний российский голкипер появился на площадке в третьем периоде, заменив Денниса Хильдеби после того, как «Эдмонтон» забросил шестую шайбу. За время пребывания на льду (10 минут 32 секунды) Ахтямов успешно отразил все пять бросков по своим воротам.

взято с сайта ak-bars.ru

В текущем сезоне Ахтямов выступал за фарм-клуб «Торонто Марлис» в Американской хоккейной лиге, где провел 12 матчей. В этих играх он одержал семь побед при проценте отраженных бросков 89,6% и коэффициенте надежности 3,04.

Напомним, ранее Александр Овечкин преодолел рубеж в 1 800 очков в НХЛ.

Наталья Жирнова

