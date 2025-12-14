Дарья Непряева также завоевала олимпийские квоты на этапе Кубка мира

Татарстанская лыжница заняла 20-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, у ее коллеги Коростелева — 25-е место

Фото: Михаил Захаров

Татарстанская лыжница Дарья Непряева заняла 20-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсменка получила олимпийские квоты, сообщает РИА «Новости».

Непряева преодолела дистанцию, уступив победительнице гонки 1 минуту 10,2 секунды. Тем не менее этот результат позволил россиянке обеспечить себе участие в трех дисциплинах Олимпийских игр: скиатлоне, марафоне и индивидуальной гонке с раздельным стартом. Победу в гонке одержала норвежская спортсменка Каролин Симпсон-Ларсен. Серебряную медаль завоевала представительница Швеции Моа Илар. Замкнула тройку призеров еще одна лыжница из Норвегии — Астрид Слинд.

Напомним, что татарстанский лыжник Савелий Коростелев также завоевал олимпийские квоты на этапе Кубка мира.

Наталья Жирнова