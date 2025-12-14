Ардашев выиграл гонку в Чусовом

Второе место занял также представитель Татарстана — Александр Большунов

Фото: Динар Фатыхов

На третьем этапе сезона‑2025/26 Кубка России по лыжным гонкам, который прошёл в городе Чусовом (Пермский край), состоялась гонка преследования свободным стилем на 15км.

Победу одержал представитель Татарстана, лыжник Сергей Ардашев, преодолев дистанцию за 36 минут 11,6 секунды. Второе место досталось трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, который уступил победителю 35,2секунды. Он также представляет республику. Третьим финишировал Артём Мальцев, его отставание от лидера составило 1 минуту 9,6 секунды.

Следующий этап Кубка России по лыжным гонкам запланирован на 19–21 декабря в Ижевске.

Наталья Жирнова