Система «умных камер» может стать инструментом контроля за бывшими заключенными

Особое внимание в законопроекте уделяется лицам, совершившим преступления сексуального характера против детей

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий использование биометрических данных бывших заключенных для осуществления административного надзора без их согласия. Об этом сообщил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, передает ТАСС.

Согласно инициативе, полиция получит доступ к расширенному набору цифровых инструментов, включая данные геолокации, платежных систем и систем видеонаблюдения. В случае принятия закона, полиция сможет передавать фотографии разыскиваемых лиц региональным операторам систем видеонаблюдения без получения согласия самих поднадзорных. Особое внимание в законопроекте уделяется лицам, совершившим преступления сексуального характера против детей. По мнению авторов инициативы, усиленный контроль за этой категорией граждан поможет предотвратить новые преступления.

Законодатели рассматривают возможность установления пожизненного контроля за указанной категорией лиц.

Наталья Жирнова