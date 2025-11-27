Карина Багдасарова: «Мы не раскрываем секрета, что они большие страшные кошки»

Брат и сестра, представители династии дрессировщиков, пригласили зрителей на открытую репетицию

Артур, Карина и Бом. Фото: Динар Фатыхов

Как в цирке появляются тигры, что точно нельзя делать на арене, кто выбирает питомцам имена — на эти и многие другие вопросы ответили на открытой лекции-лаборатории «Кто здесь снова ррррычит» Артур и Карина Багдасаровы. Их номер — один из ключевых в программе «ОдержиМые».

Как тигры приходят в профессию

Еще дедушка Багдасаровых был акробатом, эксцентриком и клоуном. Его дочь встретила Михаила Багдасарова, ставшего известным по работе со смешанной группой хищных животных. Артур начал выступать на арене в 12 лет, но сначала с осликами. Его старшая сестра Карина впервые вошла в клетку уже как артистка в 18.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вообще на дрессировщика специально не учатся, пояснил Артур. Просто приходят люди и начинают работать в цирке: это уборка, мытье, переезды. Сейчас они стоят за сеткой у арены. Среди них — младший сын Артура Марк.

На арене цирка все, что называется, привычно: на огороженной территории расположились тигры. Но нет громкой музыки, света, вместо этого Багдасаровы общаются со зрителями, немного гоняют животных, чтобы они не ленились и показывают с ними трюки, объясняя незаметные порой нюансы. Вопросы, в основном, задают дети, но иногда прорываются и родители.

Одного такого взрослого даже допускают на арену, но лишь когда там остается четырехмесячный тигренок по кличке Бом (или Бомба). Это и для зрителя, и для животного первый выход на публику. Таким образом тигренок привыкает к будущей работе: звуку, свету, зрителю. После нескольких неудачных попыток тигр начинает прогуливаться на поводке. Главное, объясняет Артур, ни в коем случае нельзя стоять к тигру спиной. Даже к маленькому. Но травмы, конечно, бывают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Палка, хлыст или вода

При этом у дрессировщика не так-то много инструментов: есть палка, хлыст. Палка обеспечивает безопасное расстояние до зверя. Но тигр — это не кошка, это хищник, у которого есть полный арсенал когтей, клыков и мощной массы, чтобы догнать добычу, схватить и съесть. Один из способов остановить животного — мощный поток воды из брандспойтов. При этом тигры очень любят мыться, для них даже ставят ванны. И сквозь горящее кольцо они прыгать не боятся, потому что кольцо горит так, что не задевает животного. Задача тренера, чтобы тигр не дотронулся до огня.

— Я вот в детстве качался на табуретке, завтра была плита, табуретка улетала, я взялся за плиту, но после уже не качался, — вспомнил детство Артур.

«Если ты попадаешь на расстояние выброса тигриной лапы, то сразу же пять когтей хватают тебя за пятую точку или бочину, а потом начинают ее жевать, очень неприятно», — с характерным юмором объяснял Артур. А вслед уже летел вопрос: уходят ли тигры на пенсию. Карина говорит, что они остаются с ними до старости и продолжают гастролировать.

У Багдасаровых есть тигрицы в питомнике, откуда приходит новое потомство — для этого папы-тигры приезжают к мамам. А вот выходят на манеж тигры с молодых когтей, но практически до года с ними еще нельзя ничего сделать, объясняет Карина. Дрессировщики смотрят, у кого что лучше получается, кто какие трюки будет делать в будущем. Имена им выбирают дрессировщики, но сейчас на сайте Казанского цирка можно предложить имена новым детенышам.

На репетиции было шесть больших тигров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но не каждый тигр одарен так же, как человек, — добавляет Артур. — Есть глупые и умные тигры. Задача дрессировщика, как учителя в школе — найти талант и раскрыть.

Дрессировщик отвлекается на тигра, которого называют «толстым» и он явно хочет поспать — так что животное тут же заставляют подвигаться, попрыгать. Тигры весят до 200 кг, но если наберут лишний вес, трюки они показывать уже не смогут или травмируют лапу при прыжке. Так что это, по сути, спортсмены. При этом график тренировок и работы у них щадящий. Если в выходные проходит по несколько шоу, то в понедельник они отдыхают, а во вторник — уже репетиция.

— Для них — это место как фитнес-клуб, — отметил Артур. — Новые трюки с ними не репетируют. Они в детстве что-то выучили, твоя задача — поддерживать их физическую форму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что будет, если тигра побрить?

Зритель видит тигров смешанной породы — тут и бенгальские, и уссурийские корни, есть те, у кого в предках белые тигры. Но несмотря на то, что живут они у людей, это все еще хищники со своими инстинктами.

— Они по нам скучают, нас любят. Но такой привязанности, как собак, у них нет, — добавляет Карина, пока тигру устраивают зарядку, с шутками-прибаутками. — Тигры, кстати, все абсолютно разные. Кто-то длинный, у кого-то уши другие.

— Но сначала мы их считаем по усам, — шутит Артур и сообщает, что в мире есть даже черные тигры.

Недавно Багдасаровы узнали, что если тигра побрить, то он будет таким же полосатым. Помимо того, что тигры опасны для человека, у них в «коллективе» выстраиваются своеобразные отношения. Кто кого не любит, кто норовит другого покусать, кто любит побегать без причины — все это тоже нужно иметь в виду и на репетиции, и на цирковом шоу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Дедовщина у нас есть! — отмечает Артур. — Хоть они не прайдные животные. У них сейчас вот три «бабайки». Есть на арене загадочное место, кто туда садится, становится «крутым».

«Как бы ты не хотел, хищник, всегда тебя проверит, говорят дрессировщики: «Ты всегда должен быть готов дать ему отпор в любой ситуации».

— Откроем секрет: с самого маленького возраста мы создаем иллюзию, что мы сильнее, хотя, конечно, это не так. Мы не раскрываем секрета, что они — большие страшные кошки, — объяснила Карина.

— У нас экстремальная профессия. Недавно мы узнали, что нас меньше, чем космонавтов. Нормальных дрессировщиков можно посчитать по пальцам одной руки, — резюмировал ее брат.

