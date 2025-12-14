Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за технической неисправности
Известно, что несмотря на перенос даты запуска, это не повлияет на выполнение запланированной научной программы
Запланированный на 15 декабря запуск ракеты-носителя «Протон-М» не состоится в намеченный срок. Причиной переноса стали результаты плановых предстартовых проверок, в ходе которых специалисты выявили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.
По сообщению Роскосмоса, выявленные недочеты требуют дополнительного времени на устранение. Известно, что несмотря на перенос даты запуска, это не повлияет на выполнение запланированной научной программы — все поставленные задачи будут реализованы в полном объеме.
— Фронт работы уже определен, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме, — заявил замгендиректора Роскосмоса Иван Данилов.
Напомним, что космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков вернулся на Землю спустя 245 дней. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане.
