Пуск ракеты «Протон-М» отложили из-за технической неисправности

Фото: Реальное время

Запланированный на 15 декабря запуск ракеты-носителя «Протон-М» не состоится в намеченный срок. Причиной переноса стали результаты плановых предстартовых проверок, в ходе которых специалисты выявили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

По сообщению Роскосмоса, выявленные недочеты требуют дополнительного времени на устранение. Известно, что несмотря на перенос даты запуска, это не повлияет на выполнение запланированной научной программы — все поставленные задачи будут реализованы в полном объеме.

— Фронт работы уже определен, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме, — заявил замгендиректора Роскосмоса Иван Данилов.

Наталья Жирнова