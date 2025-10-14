В Казани поставят спектакль по повести Виктора Пелевина

Фонд «Живой город» рассказал о своих планах на 2025–2026 театральный сезон

На прошлой неделе фонд «Живой город» рассказал о своих планах на предстоящий театральный сезон. Одним из самых ярких проектов будет спектакль по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Кирилла Люкевича. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает об этой повести, а также о других проектах фонда «Живой город».

Куда полетят цыплята

Повесть «Затворник и Шестипалый» — первая крупная публикация Виктора Пелевина. Она вышла в 1990 году сначала в сокращенном виде в журнале «Химия и жизнь», затем — в сборнике «Музей человека». Именно за этот текст молодой писатель получил свою первую награду — премию «Золотой шар». Уже здесь проявился тот Пелевин, которого позже будут называть «философом постсоветской мифологии»: ироничный, метафизический, склонный к аллегориям, в которых простейшие формы жизни осмысляют устройство вселенной.

Главные герои повести — два цыпленка-бройлера Затворник и Шестипалый. Они обитают на птицефабрике имени Луначарского, замкнутом и самодостаточном мире, где жизнь измеряется близостью к кормушке. Птицефабрика у Пелевина — не просто производственный комбинат, а универсальная модель общества со своей иерархией, культами, страхом и верой в «богов» — людей, наблюдающих за всем свысока. Шестипалый — изгой, отмеченный физическим отличием и вытесненный за пределы птичьего социума. Там на периферии, он встречает Затворника — цыпленка-философа, способного мыслить за рамками инстинкта. Затворник странствует по фабрике, изучает ее устройство, наблюдает за «богами» и, благодаря случаю и острому уму, осваивает человеческий язык. Он умеет определять время по часам, рассуждает о происхождении жизни и выстраивает собственную систему веры. Для него фабрика — не предел, а оболочка мира, из которой можно вырваться, если постичь суть «полета».

Реальное время / realnoevremya.ru

Шестипалый становится его учеником и спутником. Вместе они странствуют между «мирами» — отдельными секциями комбината, где царят свои законы и культы. Их путешествие — своеобразная одиссея в микромасштабе: от наивного вероисповедания к осознанию неизбежной смерти, от покорности — к прозрению. Пелевин выстраивает миф, в котором даже откормочный цикл птицефабрики превращается в аллегорию сансары: жизнь, откорм, смерть, повторение. Круг, в котором можно увидеть и буддийскую идею перерождения, и механистический цикл производства советской эпохи.

Повесть читается как антиутопия — миниатюрная, но предельно точная. Мир цыплят управляется страхом и иллюзиями, его иерархия держится на мифах о кормушке и спасении. Пелевин строит притчу о сознании, которое просыпается внутри системы и пытается осознать, где проходит ее граница. Его герои, как и люди в тот момент исторического перехода — в конце 80-х, — впервые видят трещины в привычном мире, чувствуют, что за пределами «цеха» есть что-то иное, но не могут представить, что именно.

Критики позже писали, что «Затворник и Шестипалый» — текст о природе духовного одиночества. Пелевин рано понял, что изолированность может быть не пороком, а способом спасения. Отшельником становится либо тот, кто способен думать сам, либо тот, кого общество отвергло. В этом смысле Затворник и Шестипалый — две формы одного сознания: разум и инаковость, соединенные в стремлении выйти за рамки фабричного цикла. Финал повести — тихо оптимистичен. Открыв для себя идею полета, герои словно приоткрывают путь к освобождению, пусть только мысленному. И в этом зарождается главный мотив будущего Пелевина: человек как существо, заключенное в систему, которая производит не только материальные товары, но и реальность. Спастись из нее можно лишь изменением восприятия или верой в полет.

Режиссер из Санкт-Петербурга Кирилл Люкевич. скриншот с сайта MaskBook

С момента публикации повесть Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый» не раз становилась материалом для театральных интерпретаций. В 2010 году любительский театр «Проект «Конфитюр» представил на Международном фестивале студенческих театров миниатюр спектакль «Нитевидная сущность светил» (режиссер П. Терелянский), где Шестипалый стал героиней, а центральными темами — любовь и поиски тайны полета. Постановка получила несколько Гран-при на международных фестивалях. В 2013 году Архангельский молодежный театр показал спектакль «Попытка к бегству» (режиссер Искандер Сакаев), в 2015-м премьера по повести состоялась в краснодарском «Одном театре» (режиссер Алексей Мосолов). В 2018 году театр музыкально-пластической драмы «Преображение» в Нижнем Новгороде поставил «Ложное солнце» (режиссер Олег Бурлаков), в 2019-м «Затворник и Шестипалый» появился на сцене Кировского театра юного зрителя (режиссер Егор Чернышов), а в 2021 году новая версия повести была представлена в Красноярском театре кукол режиссером Русланом Кудашовым и художником Мариной Завьяловой.

Премьера спектакля «Затворник и Шестипалый» в постановке Кирилла Люкевича в Казани пройдет 20—21 декабря на сцене театральной площадки MON. Эскиз будущего спектакля был впервые показан в 2024 году в рамках лаборатории «Город АРТ-подготовка». Кирилл Люкевич — режиссер и педагог, который сотрудничает с ведущими театрами России, включая «Практику», Александринский театр, БДТ и театр «Суббота». Лауреат премий «Прорыв», «Золотой софит» и «Золотая маска» (2021) за спектакль «4elovekvmaske». Он известен экспериментальными постановками и вниманием к сайт-специфичному театру. Среди его недавних работ — «Кабаре им. Мейерхольда», «Хулиганы в книжном» и «Вещи и ущи». Спектакль по Пелевину станет продолжением его интереса к философской и пластической театральной форме, в которой метафора «полета» превращается в сценическое исследование пределов человеческого сознания. Главные роли в спектакле исполнят казанские актрисы Ай Ахметова и Анастасия Радвогина.

Современное искусство, краеведение и танец

В 2025 году фонд поддержки современного искусства «Живой город» вступает в свой одиннадцатый театральный сезон — год, в котором пересекаются несколько юбилеев, премьер и новых направлений работы. Фонду исполняется 11 лет, а его ключевая площадка, театральная резиденция «Особняк Демидова», отмечает 180-летие здания. Главное театральное направление фонда в 2025—2026 годах — пять премьер, театральная лаборатория, летний фестиваль «Живой город» и образовательный проект «Видимо-невидимо». Все эти инициативы связаны между собой общей идеей: показать, как современный театр может рождаться из локальной истории и живого общения с аудиторией.

Выставка «Вижу театр». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Особняк Демидова» в новом сезоне работает сразу на нескольких уровнях: как площадка для спектаклей, лаборатория по изучению городской памяти и культурная школа. Юбилей здания сопровождается серией специальных событий: уже прошли лекции о роли особняков в искусстве, создан эскиз-променад по самому дому, а в ближайшее время запланированы лекции об истории его архитектуры. На барной сцене открылась выставка молодых художников «Вижу театр», подготовленная совместно с ES Gallery — посвящение дому и спектаклям резиденции. Следующим шагом станет исследовательский проект об истории Центрального ЗАГСа на улице Мусы Джалиля, 7. Команда ищет бывших сотрудников учреждения, с которыми будут записаны интервью, и на их основе появится документальный спектакль.

Премьерой пятого сезона «Особняка» стал спектакль «Горький оптимизм» по пьесе Дины Сафиной в постановке Артема Устинова. Это история о столкновении веры и реальности, идеалов и сомнений. Эскиз этой работы был показан на фестивале «Горький плюс Казань» и стал основой для полноценной постановки.

В декабре «Особняк Демидова» совместно с Центром современной культуры «Смена» проведет краеведческо-драматургическую лабораторию «Особняк. Исследование». В рамках Зимнего книжного фестиваля «Смены» пройдут читки пьес, посвященных историям Казани, — попытка через документальные тексты увидеть город с новой стороны. Театральная площадка MON в том же фестивале представит премьеру спектакля-романа в стихах «Это не я» в постановке Йылдыз Миннуллиной о жизни и творчестве татарских поэтов Хасана Туфана и Клары Булатовой. Постановка будет идти на татарском языке с переводом и впервые будет показана 2 ноября на фестивале «Аркадаш» в Альметьевске.

Спектакль «Картотека» по пьесе польского драматурга Тадеуша Ружевича на театральной площадке MON. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2026 году MON готовит двуязычный документальный спектакль «Бесконечный снимок» режиссера Тимура Улова, основанный на материалах Национального музея Татарстана. В нем прозвучат реальные истории семей разных национальностей. Это хроника республики, рассказанная голосами ее жителей. Помимо драматических проектов, MON продолжает продвижение современного танца: в программе остается вечер современной хореографии Tartar, а такжеобсуждается совместный проект с V–A–C Foundation — гастрольный перформанс с участием зарубежного танцовщика, который будет показан и в Казани, и в Москве.

Команды фонда активно участвуют в фестивалях: спектакль «15172» отправится в Москву на фестиваль автофикшна «Я — театр» в Театре.doc, а затем — на пермский «Монофест-2025». Творческое объединение «Алиф» представит свой пластический спектакль на Международном театральном фестивале в китайском городе Сичан в ноябре.

Отдельное направление фонда — театральная лаборатория «Угол», которая с одиннадцатого сезона станет образовательной площадкой. Здесь пройдут курсы актерского мастерства для взрослых, лекции, мастер-классы и лаборатории. Среди резидентов — театральный проект «ЖЫ-ШЫ», просветительская программа «Культура повседневности» и проект «читки.txt».

Спектакль «История от Матвея» в творческой лаборатории «Угол». Реальное время / realnoevremya.ru

Летом 2026 года фонд в четвертый раз проведет театрально-педагогический проект «Видимо-невидимо». За три года в нем участвовали 10 школ из семи районов Татарстана, а спектакли увидели около двух тысяч зрителей. Проект продолжится и расширится — вместе с большим летним фестивалем «Живой город», в программу которого войдут четыре блока: показы премьер всех площадок фонда, образовательная часть, гастроли и театральная лаборатория в необычных пространствах Казани.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».