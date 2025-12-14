«Рубин» продлил контракт с полузащитником Никитой Васильевым

Фото: Артем Дергунов

Казанский футбольный клуб «Рубин» сообщил о продлении контракта с полузащитником Никитой Васильевым. Новый контракт с футболистом будет действовать до 2029 года.

Никита Васильев за текущий сезон 2025/26 в Кубке России провел на поле 17 минут, в Российской премьер-лиге у Васильева 0 минут игрового времени. Напомним, что концовка года для «рубиновых» получилась не очень удачной: три поражения подряд, вылет из Кубка России и ноль забитых голов. Поэтому всерьез обсуждается возможность отставки Рахимова. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова