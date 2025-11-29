Бизнес-обзор: суд арестовал счета супруги основателя «Волгадорстроя», гараж Кабмина обновит Казилов

Магнитогорский металлургический комбинат сменил топа металлоцентра в Челнах

Фото: Реальное время

На этой неделе в Татарстане определили подрядчика на реконструкцию служебного гаража Кабмина республики — тендер на 1,3 млрд рублей выиграла компания «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова, недавно выкупивший челнинскую компанию «Кама-Трейд Татарстан», сменил ее руководство. Суд запретил сделки с имуществом и наложил арест на счета супруги владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина в пределах 6 млрд рублей, но затем отменил обеспечительные меры. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Казилов реконструирует гараж Кабмина РТ

Во вторник Главстрой РТ заключил контракт с компанией Владимира Казилова «Евростройхолдинг+» на реконструкцию парковочного комплекса Кабинета министров РТ по ул. Саммера, 6 в Казани. Ранее, в июне, межведомственная комиссия под председательством раиса РТ одобрила проект капремонта здания, отметив необходимость улучшения его внешнего вида.

Подрядчику предстоит обновить многоуровневый служебный гараж для автотранспорта Кабмина за 1,3 млрд рублей. Деньги выделяются из бюджета республики. Строители должны обновить инженерные коммуникации, входные группы, вентиляцию, провести гидроизоляцию и отремонтировать кафе. В стоимость лота также входят покупка инвентаря, мебели и оборудования. Все работы должны завершить к 18 января 2027 года.

У «Евростройхолдинга+» — это второй госконтракт в текущем году, однако первый был не таким крупным: в июле ему доверили капремонт БКЗ им. Сайдашева за 98 млн рублей. Весьма скромным для короля госзаказов выдался и предыдущий год, когда он получил всего три тендера в общей сложности на 77 млн рублей. То ли дело 2023-й, когда Казилов заработал почти 40 млрд и доля госконтрактов в выручке компании за тот год составила 215%.

По итогам прошлого года оборот компании вырос почти наполовину и превысил 27 млрд рублей. Чистая прибыль тоже увеличилась почти в шесть раз и составила более 300 млн рублей.

ММК Рашникова сменил топа в челнинской компании

Новый собственник сервисного металлоцентра «Кама-Трейд Татарстан» сменил его руководство. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова этой осенью приобрел компанию в автограде, сначала став миноритарием, а затем единственным владельцем.

ММК Виктора Рашникова (в центре) приобрел компанию в автограде, сначала став миноритарием, а затем единственным владельцем. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предприятие работает на рынке металлопроката более 15 лет. Как резидент челнинского ТОСЭР в 2019 году оно запустило сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel за 600 млн рублей. Завод работает по новой технологии обработки толстого листового металла. ММК выступал одним из основных заказчиков продукции, а параллельно развивал в Елабуге совместно с турецкой компанией еще один сервисный металлоцентр «Джошкуноз Алабуга». На открытии Виктор Рашников заявлял о планах сотрудничать сразу с двумя СП.

В среду гендиректором выкупленной им компании «Кама-Трейд Татарстан» стал Григорий Щуров, глава торгового дома ММК. Последний обладает развитой сетью складов в 37 городах России с 10 тыс. номенклатурных позиций металлопродукции. Четыре подразделения компании — производственные, 16 имеют розничные точки продаж. «Наличие собственных металлоперерабатывающих мощностей в регионах присутствия позволяет ТД ММК в кратчайшие сроки выполнять заказы клиентов. Среднемесячный объем переработки вырос с 9,35 тыс. тонн в 2024 году до 13 тыс. тонн по итогам 8 месяцев 2025 года», заявлял недавно Щуров.

Выручка челнинского предприятия в статусе торгового дома в прошлом году составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 17,2 млн. Оборот ПАО «ММК» за тот же период составил 655 млрд, чистая прибыль — 91 млрд рублей.

Нажитое в браке имущество владельца «Волгадорстроя» принадлежит его жене

Во вторник Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ИП Светланы Миннуллиной о снятии обеспечительных мер по делу о банкротстве ее мужа Айрата Миннулина, основателя компании «Волгадорстрой», строившей автобан М-12. Несколькими днями ранее суд по запросу финансового управляющего дорожника вводил запрет на сделки с имуществом и арестовал деньги на счетах предпринимательницы в пределах 6,1 млрд рублей.

Суд удовлетворил заявление о снятии обеспечительных мер по делу о банкротстве основателя компании «Волгадорстрой», строившей автобан М-12. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди объектов недвижимости в перечне жилой дом на 164 кв.м, теплицы и земли в деревне Дятлово, еще несколько участков в Рождествено в Лаишевском районе, а также четыре квартиры, нежилое помещение на проспекте Ибрагимова, квартира с двумя парковочными местами на Меридианной и земельный участок под Пражским клубом в Казани.

В суде представители заявительницы сообщили, что Миннуллина — индивидуальный предприниматели, разъяснили расходы по хозяйственной деятельности ресторана и гостиницы. Указали на невозможность работать в связи с наложением арестов на денежные средства. Сама Светлана Миннуллина заявила, что не привлекалась к субсидиарной ответственности по обязательствам компании «Волгадорстрой», обязательства мужа не признаны общими обязательствами супругов, а наложенные обеспечительные меры блокируют ее предпринимательскую деятельность в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, а также доставки продуктов питания, в том числе: закупка товаров, выплата зарплаты сотрудникам, оплата налогов и коммунальных услуг, что повлечет за собой убытки.

Финуправляющий Айрат Галимов заявил, что не возражает против снятия ареста со счетов ИП Миннуллиной в случае документального подтверждения расходов на хозяйственную деятельность. Ранее он сумел убедить суд в необходимости принять обеспечительные меры, поскольку брак между четой заключен 20.11.1993, имущество, зарегистрированное за Светланой Миннуллиной является совместно нажитым, приобретено на деньги Айрата Миннуллина, более того жена «является активным участником совместного с должником бизнеса, что в свою очередь свидетельствует о наличии совместных обязательств перед кредиторами». После рассмотрения всех требований он намеревался обратиться в суд с заявлением о признании общих обязательств супругов, но опасался «относительно вывода имущества из конкурсной массы».

Жена Айрата Миннуллина заявила, что не привлекалась к субсидиарной ответственности по обязательствам компании «Волгадорстрой» и обязательства мужа не признаны общими обязательствами супругов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но представители предпринимательницы представили брачный договор Миннуллиных от 13.09.2001. Согласно ему имущество, нажитое супругами во время брака, является собственностью Светланы Миннуллиной и будет принадлежать ей даже в случае развода при любых обстоятельствах. Поскольку договор не оспорен, а совместно нажитое имущество принадлежит супруге дорожника, суд решил снять арест с денежных счетов и отметить запрет на сделки с имуществом в рамках дела о банкротстве Айрата Миннуллина.

Две недели назад Вахитовский суд Казани отправил Айрата Миннуллина в СИЗО. По версии следствия, неустановленные руководители его компании совместно с субподрядчиком похитили 2,4 млрд рублей на стройке трассы М-12. Татарстанский арбитраж ввел реструктуризацию долгов дорожника, сумма требований кредиторов к нему превышает 4,4 млрд рублей. Кроме дорожного бизнеса, среди его активов называют автовокзал «Восточный», бизнес-центр «Проточная, 8», «Пражский клуб», двухпалубный теплоход «Москва-84» и другое имущество. Кстати, упомянутым рестораном на проспекте Ибрагимова, по данным «СПАРК-Интерфакс», руководит и полностью владеет супруга бизнесмена.

Как растет казанское «Замкадье», чего ждать от падения цен на нефть

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. Недавнее падение российской нефти марки Urals вызвало опасения в обществе. Прежде чем паниковать, необходимо вникнуть в детали, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала ИнфоТЭК, автор и ведущий телеграм-канала «Нефтегазовая игра» Александр Фролов. О том, переживет ли российская энергетика санкции и куда приведет Европу идея «зеленого перехода», он рассказал на online-конференции нашего издания.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В пригороде Казани появится крупный район на 7 тысяч жителей и общей площадью свыше 200 тысяч «квадратов» жилья. Новый ЖК планируют построить в Высокогорском районе Татарстана возле железнодорожной платформы «Кендери». Застройщиком выступает ООО «СЗ «Ин-Девелопмент» Ильдара Шагитова, возглавляющего ряд фирм под контролем холдинга «Ак Барс». Проекты первых четырех многоквартирных домов в эти дни получили положительное заключение Госэкспертизы. Прошла информация — первые квартиры в предчистовой отделке планируется сдать в 2027 году, но сам застройщик сообщил «Реальному времени», что точные сроки пока не определены. Подробнее о том, как прирастает казанское «Замкадье», какой инфраструктурой планируют обеспечить его новых жителей и каковы перспективы этого направления жилищного строительства, — в нашем материале.