В Татарстане доля нераспроданного жилья увеличилась на 4% за год

Застройщики надеются на снижение ключевой ставки, однако оно приведет к росту конкуренции со стороны готового жилья, считает эксперт

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам 2025 года доля нераспроданного жилья в уже построенных и сданных новостройках составила 25%. По сравнению с 2024-м данный показатель увеличился на 4%, следует из аналитики Domclick.

Самая высокая доля нераспроданных квартир зафиксирована в Челябинской области (48%), Приморском крае (41%), Калининградской области (38%), а также в Краснодарском крае (38%), Воронежской области (38%), Красноярском крае (37%) и Самарской области (36%).

Самая низкая доля нераспроданных квартир в новостройках оказалась в Москве (13%), а также Санкт-Петербурге (19%). В среднем же по России этот показатель составил 28%.

— Застройщики надеются на снижение ключевой ставки, однако оно приведет к росту конкуренции со стороны готового жилья. Во-первых, спрос на первичку окажется под давлением из-за роста продаж готовых квартир от застройщиков, где сформирован навес предложения. Во-вторых, снижение ставки подтолкнет продажи инвестиционных квартир, купленных в предыдущие несколько лет по низким субсидируемым ставкам. Такие квартиры в последние годы было сложно продать из-за высоких рыночных ставок на «вторичку», — сказал старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, чьи слова приводит РИА «Новости».

Никита Егоров