На рынке новостроек Казани наступила ценовая стагнация — стоимость за кв. м на уровне 260 тыс. рублей

По уровню цен за квадратный метр столица Татарстана заняла третье место среди городов-миллионников

В марте 2026 года на рынке новостроек Казани наблюдается переход от роста цен к стагнации. Стоимость квадратного метра в новостройках практически не изменилась, зафиксировав рост всего в 0,5% до уровня 261 тысячи рублей. Это следует из анализа нейросети «Алиса AI» по данным Поиска Яндекса по квартирам.

В среднем по крупным городам России с населением более 500 тысяч человек медианная стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,4%, составив 178 тысяч рублей. На рынке новостроек городов-миллионников показатель практически не изменился, снизившись лишь на 0,1%, до 205 тысяч рублей.

По уровню цен за квадратный метр Казань заняла третье место среди городов-миллионников, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. При этом медианная полная стоимость лота в столице Татарстана составила 14,5 млн рублей при средней площади 58,1 кв. м.

В первом квартале 2026 года в ряде крупных городов зафиксировано снижение цен. Например, в Челябинске стоимость квадратного метра снизилась на 4,3%, до 163 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 3,1%, до 321 тысячи рублей, а в Волгограде и Уфе падение составило 2%, до 126 тысяч и 173 тысяч рублей соответственно.

— В марте рынок перешел к умеренной коррекции после январского роста и февральского замедления: число городов со снижением цен увеличилось, а отрицательная динамика стала более устойчивой, — сказано в исследовании.

При этом, по данным портала «Мир квартир», в марте Казань вошла в топ городов, где подешевели новостройки с начала 2026 года, но незначительно — на 0,3%.

