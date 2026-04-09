Суд не поверил трем нотариусам? В Казани их коллегу признали виновной в злоупотреблении с доверенностью

Юлия Зайцева стала первой осужденной по делу увода активов на 100 млн рублей и помещения их владелицы в дом престарелых

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор по делу помощника нотариуса Юлии Зайцевой и приговорил ее к штрафу 190 тысяч рублей, но тут же освободил от наказания за сроком давности. Об этом сообщает с места журналист «Реального времени». Суд признал доказанной вину женщины в злоупотреблении полномочиями при выполнении нотариальных действий по оформлению в 2023 году доверенности на распоряжение имуществом 76-летней бизнес-леди Алевтины Канашевой.

Напомним, по версии силовиков, Зайцева заведомо знала о серьезных проблемах Канашевой с душевным здоровьем, однако не убедилась в ее дееспособности и не огласила представляемый на подпись документ. При этом само оформление доверенности на племянницу Ирину Белозерову проходило в микроавтобусе, на котором пожилую женщину привезли из пансионата для престарелых. В Следкоме и прокуратуре РТ полагают, что факт недееспособности Канашевой на момент составления этого и ряда предшествующих документов, включая завещание на имя Белозеровой, установлен посмертной психолого-психиатрической экспертизой.

В ходе судебных прений гособвинитель Камила Нажмудинова запросила для нее наказание в два года колонии-поселения с лишением еще на два года права осуществлять нотариальные действия по части 2 статьи 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями нотариуса в отношении заведомо недееспособного лица). Суд сегодня квалифицировал действия Зайцевой по менее тяжкой части 1 той же статьи — злоупотребление теми же полномочиями с причинением существенного вреда. Иначе говоря, суд поставил под сомнение версию о заведомой недееспособности пенсионерки-миллионерши.

Будет ли прокуратура обжаловать переквалификацию, которая и повлекла истечение срока давности, — покажет время.

Сама Юлия Зайцева в прениях заявляла о полной адекватности ныне покойной пенсионерки и отсутствии своей вины. Вчера в последнем слове она просила об оправдании:

— Ваша честь, преступление, в котором меня обвиняют, я не совершала. Совершая нотариальные действия с участием Канашевой, полномочиями нотариуса я не злоупотребляла. Неправомерных действий с целью получить для себя или других лиц выгоды имущественного характера не совершала. Условия, удостоверенные в доверенности от имени Канашевой, соответствовали ее выраженной воле, и она осознавала ее правовые последствия. Прошу вынести в отношении меня оправдательный приговор.

Адвокат подсудимой Игорь Гатауллин утверждал — версия следствия основана на предположениях. Он подчеркивал — при проведении посмертного исследования эксперту не предоставляли информации о большом количестве сделок, которые совершала Канашева в 2015—2023 годах при управлении своей недвижимостью. Защита представила большой пакет подписанных ею документов, включая доверенности, нотариально заверенные председателем Нотариальной палаты Татарстана Ольгой Гришиной (документ подтверждал право Белозеровой провести сделку по продаже квартиры на улице Достоевского в 2022 году), а также нотариусами Георгиади-Сергиенко и Силагадзе.

Все трое в суде свидетельствовали — сомнений в том, что Алевтина Канашева полностью отдает отчет своим действиям, у них не было. Кроме того, объясняли — по закону о психиатрической помощи даже пациент такой профильной больницы может совершать сделки со своим имуществом, ограничение в правах наступает лишь после признания его через суд недееспособным с назначением опекуна. Канашева же, по данным защиты, в последние годы жизни даже обследования у психиатров не проходила, и никакого опекуна ей не назначали.

Гатауллин напомнил, что уголовное дело изначально приобрело большой резонанс в СМИ — версия о «доме смерти в Щербаковке» преподносилась практически как факт наличия множества умерших, в том числе не только по старости и болезни. Ожидаемо ход следствия попал на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, а по делу была создана группа аж из 22 следователей. Арестовали и организатора пансионата Чулпан Мифтахову, и племянницу покойной бизнес-леди Ирину Белозерову.

По словам адвоката, и.о. начальника отдела СК «угрожал поместить под стражу» и помощника нотариуса — обвинял ее в соучастии афере с хищением имущества Канашевой на 100 млн с лишним. «Фактически Юлия Зайцева стала заложником и жертвой ситуации, при которой следственный орган преждевременно, не разобравшись в деталях, доложил о раскрытии преступления по горячим следам и был вынужден любыми средствами и способами добиться признательных показаний обвиняемых», — убеждал суд Гатауллин, подчеркивая, что его клиентка «под психологическим давлением со стороны следователей была вынуждена подписать явку с повинной, составленную следователем».

Ажиотаж в прессе, по мнению адвоката, оказался необоснованным: никаких захоронений на участке не нашли, массовых и тем более насильственных смертей тоже. «Хозяйку пансионата освободили из под стражи в обмен на признание в нарушении правил пожарной и санитарной безопасности», — добавил защитник, сейчас дело Мифтаховой рассматривает Авиастроительный суд Казани. Ну а в Приволжском судят не признающую вину в мошенничестве Ирину Белозерову, которая все еще находится под стражей. Ну а в деле Зайцевой разбирался Вахитовский суд.

Ирина Белозерова на аресте рассказывала — завещание в ее пользу тетя написала еще в 2016 году.

Старт следствию дал спор между внучкой умершей Александрой Канашевой и племянницей Ириной Белозеровой. Первая получила статус потерпевшей, вторая обвиняемой в подделке в мошенничестве с доверенностью на право распоряжаться активами пенсионерки Канашевой, включая принадлежащую ООО «Франт» коммерческую недвижимость. В учредителях этой организации до 2015 года числился отец Александры Канашевой, но после его смерти бабушка переписала долю сына на себя. Как выяснилось в ходе арбитражного процесса, документы о выходе Канашева из учредителей были подделаны, вследствие чего его прямая наследница не получила его долю во «Франте», но почему-то оспорила этот факт лишь через 10 лет.

Канашева-младшая обратилась с иском к ООО «Франт» и своей двоюродной бабушке Людмиле Абрамовой (матери Белозеровой) в Арбитраж Татарстана, оспаривая вывод ее отца из учредителей, и в январе 2025-го суд утвердил мировое соглашение по этому делу, согласно которому истица полностью отказалась от своих претензий в обмен на передачу со стороны Абрамовой 100% доли в ООО «Франт» и передачу от ООО «Франт» двух коммерческих помещений близ Московского рынка — на первом этаже дома 131 по улице Декабристов, площадью 384 и 119 кв. м соответственно. При этом по соглашению ответчики гарантировали — на день заключения мировой данные объекты не отчуждены.

Впрочем, данный поворот в гражданском деле на ход уголовного никак не повлиял. Ирина Белозерова остается под стражей в статусе обвиняемого, а Александра Канашева — потерпевшей.